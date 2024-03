Fundação Terra faz campanha para levar peixes e pães para famílias na Páscoa

A- A+

Nessa Semana Santa a Fundação Terra movimenta sua tradicional e anual campanha Peixes e Pães, com vista a beneficiar os mais necessitados, na periferia de comunidades das cidades de Arcoverde, em Pernambuco, e Maracanaú, no Ceará, através da captação de recursos para doação de peixes e pães, na Páscoa.

A iniciativa começou desde o último dia 26 de fevereiro e se estende até 27 de março.

“ A nossa intenção é ampliarmos as doações neste 2024, para que atender as necessidades de muitas famílias das comunidades, com uma meta inicial de distribuição de mais de 5 mil pães. Podemos também ultrapassar as 3 toneladas de peixes para a Quarta Santa, no Ceará e em Pernambuco”, explica a médica mineira , Ana Flávia Bretas de Vasconcellos, nova presidente da instituição.

Nova Presidente da Fundação Terra a médica Ana Flávia Bretas de Vasconcellos. Foto: Acervo Fundação Terra/ Divulgação

Informações para doações pelo WhatsApp: (87) 99991-1914.

A Fundação Terra completa, em 8 de setembro, 40 anos de atividades e ganhará agenda de comemoração, ao longo do ano. A Instituição, em seu balanço anual, em 2023, somou mais de 120 mil atendimentos a pessoas em vulnerabilidade social e mais 9.500 atendidas com doações de cestas básicas, ceia natalina, campanha de Páscoa. Conta com ações importantes nas áreas social de saúde, educação e ainda acolhe idosos em abrigos mantidos pela instituição.

Veja também

CAMPEONATO Dupla pernambucana disputa torneio de Atletismo Paralímpico, em São Paulo