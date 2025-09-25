A- A+

celebração Fundaj celebra os 117 anos de Josué de Castro com exposição e mostra de cinema Programação celebra o legado do pensador pernambucano com arte, cinema e reflexão sobre cidadania ambiental

Em celebração aos 117 anos de Josué de Castro, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) abre, no próximo dia 29 de setembro, a exposição documental “Josué, Cidadão do Mundo”, que será instalada na Sala de Leitura Nilo Pereira.



Além disso, haverá uma mostra de cinema com o tema “Margens e imagens de uma Cidadania Ambiental”, que será exibida na Sala Derby do Cinema da Fundação

Simone Ventura, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com Túlio Velho Barreto, que falou sobre as celebrações dos 117 anos do médico, geógrafo, embaixador da Organização das Nações Unidas (ONU) e escritor pernambucano, Josué de Castro.

"A obra de José de Castro vai além das fronteiras da academia, das universidades, do mundo intelectual. Ela diz respeito à vida de cada um de nós", afirmou Túlio Velho Barreto.

