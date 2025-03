Furto de energia aumentam 50% nos dois primeiros meses deste ano, em Pernambuco

A- A+

Apenas nos meses de janeiro e fevereiro, foram realizadas 25 mil inspeções, do Litoral ao Sertão de Pernambuco, com a confirmação de desvio de energia em 39% dos casos. Só nestas ações foram recuperados quase um milhão de quilowatts-hora, o que daria para suprir 8.300 residências com energia por um mês.

O número é cerca de 100% superior ao mesmo período do último ano, quando foram feitas 18 ações em parceria com as forças policiais, com seis conduções à delegacia.

Dos 34 casos feitos juntamente com a Polícia Civil, Polícia Militar e Instituto de Criminalística, 17 foram em residências e 17 em pontos comerciais, entre eles fábricas de camisas, sacolas e farinha, reciclagens, indústria de tintas, academias, frutaria e mercados.

“O furto de energia não tem público cativo. Nossas equipes têm identificado casos de desvios em estabelecimentos comerciais, indústrias e residências. Temos investido milhões apenas para coibir este crime previsto no código penal, com pena prevista de até quatro anos de reclusão”, afirmou o supervisor de segurança da Neoenergia Pernambuco, Fábio Oliveira.

Os desvios de energia prejudicam todos os clientes, já que promovem modificações inapropriadas na rede, trazendo riscos à vida, e parte do valor da energia furtada acaba sendo pago entre todos os consumidores. Por isso, a Neoenergia Pernambuco reforça a importância de denunciar fraudes. As denúncias são feitas de forma anônima pelas Centrais de Relacionamento ou direto nos sites das distribuidoras, na parte de Canais de Atendimento > Denúncia de Irregularidade.

