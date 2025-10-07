Robertto apresenta "Frevo Acústico" e abre a temporada carnavalesca no Teatro Barreto Júnior
Com entrada gratuita, o espetáculo reúne clássicos, marchinhas e composições inéditas em um formato intimista que celebra o frevo e suas novas gerações
O Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina, recebe na próxima quinta-feira (9), às 19h30, o espetáculo Frevo Acústico – Robertto. A apresentação gratuita abre a temporada carnavalesca 2026 e tem como destaque o cantor e compositor Robertto, que recebe Nena Queiroga, Gutto Pimenta e Lucas Crasto como convidados.
A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o cantor Robertto, ela fala o que o público vai encontrar no show.
A primeira coisa é emoção. Então, preparem os corações porque vai ser muito emocionante. E eu falo sobre sensações, sentimentos. Tem um monte de surpresa no show, viu! Mesmo falando um tanto que eu já falei, ainda vai ter surpresa lá que só vai sentir saber quem tá lá. A ideia é que o público sinta que está revivendo o frevo de ontem e de hoje, em diálogo com novas gerações.
O show propõe uma leitura intimista do frevo, sem perder a energia contagiante do ritmo, reunindo clássicos, marchinhas e composições inéditas divididas em cinco blocos. No repertório, estão canções como "Madeira que Cupim Não Rói", "Voltei, Recife" e "Frevo Mulher," além das autorais "No Frevo da Vida" e "Ledinha e a Flor da Lira".
Acompanhe a entrevista através do player abaixo
Os ingressos estão disponíveis no Sympla, com acessibilidade garantida e cotas para públicos prioritários. A banda é formada por Pingo de Olinda, Ellan Richard, Jarbas Araújo e Kleber Silva, com produção assinada por Gilson Sousa e equipe da Lança Comunicação.
O projeto conta com incentivo da PNAB da Prefeitura do Recife e tem como ponto de partida a experiência do projeto “Recife Mandou Me Chamar”, realizado em 2025, que se tornou um grande sucesso e projetou Robertto para o cenário nacional e internacional.
SERVIÇO:
Show “Frevo Acústico – Robertto”
Quando: Quinta-feira - 09 de outubro
Horário: 19h30
Onde: Teatro Barreto Junior - Rua Estudante Jeremias Bastos s/n, Pina, Recife
Valor: Gratuito com ingressos disponíveis no Sympla