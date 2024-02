A- A+

DOAÇÃO Galo da Madrugada participa de campanha de doação do Hemope Integrantes do Galo, passistas e foliões estiveram na sede do hemocentro para participar da ação ao som de frevo

O Galo da Madrugada abriu a campanha de ação pré-carnavalesca promovida pelo Hemope para incentivar a população a doar sangue. A ação foi realizada neste sábado (03/02), no Hemope Recife, localizado no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Integrantes do Galo, passistas e foliões estiveram na sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) para participar da ação, que reflete o espírito solidário do bloco, animados por uma orquestra de frevo.

O período carnavalesco é crítico para a manutenção do estoque de sangue, dado que muitas pessoas viajam ou se envolvem em festas e deixam de doar. Além disso, há um aumento do risco de acidentes e de demanda por transfusões. De acordo com o Hemope, a expectativa é receber 8 mil doadores durante a campanha carnavalesca. No mês de janeiro, mais de 7 mil doadores compareceram ao hemocentro.

Para doar é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos, e neste último caso, desde que a primeira doação no Hemope tenha sido feita até 60 anos. Pesar, no mínimo, mais de 50kg, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), alimentado e apresentar documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

