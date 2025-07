Garanhuns e Gravatá recebem o Festival Virtuosi

A- A+

Em Garanhuns, a 18ª edição do Virtuosi acontece dentro da programação do Festival de Inverno com concertos que acontecem na Capela do Seminário São José, dias 18,19, 20 e 24, 25, 26 de julho. A programação de abertura conta com Edson Cordeiro, voz, e Orquestra Jovem de Pernambuco sob a regência de Carlos Anísio, às 19h.

Gravatá recebe a 15ª edição do Festival de 29 de julho a 2 de agosto, com apresentações na Igreja Matriz de Sant’Ana. O evento é patrocinado pela Prefeitura de Gravatá, tem o incentivo do Funcultura e apoio da Cepe. O concerto de abertura “Uma Noite na Ópera” conta com a soprano Adriane Queiroz, Orquestra Jovem de Pernambuco sob a regência de Nilson Galvão. Todos os concertos, em ambas as cidades, são gratuitos.

Ana Lucia Altino, pianista e fundadora do Virtuosi, conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta quinta-feira (17), sobre a programação e como começou o festival.

“O Virtuosi foi criado em 1998 no Recife, por mim e pelo músico Rafel Garcia. Desde seu nascimento sempre se destacou pelo compromisso com a promoção da música erudita e formação de plateias. Hoje, considerado um dos maiores e mais respeitados festivais de música de câmara do Brasil, vejo que atingimos nossos objetivos ao lotarmos os espaços onde acontece o Festival, seja nas cidades agrestinas ou nos palcos teatrais, como no Teatro de Santa Isabel, no Recife, onde acontecem edições com promoções de masterclass, workshops,e apresentações de instrumentistas internacionais,”comenta Ana Lucia.

