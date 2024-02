Garanhuns Jazz homenageia Miles Davis e tributo a Ray Charles

A- A+

Durante os dias da Folia de Momo, o Agreste do estado ganha o palco do tradicional Garanhuns Jazz Festival. Mais de 40 artistas nacionais e internacionais se apresentarão gratuitamente na Praça Mestre Dominguinhos, e no repertório, o melhor do jazz, blues, erudito, música instrumental e popular do Brasil.

Nesta terça, terceiro dia de evento, o duo BasSax tocará os sucessos de Frank Sinatra e Tom Jobim com participação da cantora Paty Carlos. Às 20h30, o Clube do Jazz de Maceió, que possui um repertório clássico do Jazz e da Bossa Nova, realizará um Tributo a Miles Davis, considerado um dos músicos mais influentes do século XX.

Já às 22h, quem comandará o palco do Festival será o saxofonista, flautista e arranjador Leo Gandelman, acompanhado pelo baterista e percussionista Cláudio Infante.

Encerrando a noite, às 23h30, a Uptown Band convida Ivan Barreto, vencedor do The Voice Brasil 2023. A apresentação contará ainda com a participação do Duo Naipe Metais.

Cantor Ivan Barreto, do The Voyce Brasil

Já amanhã, quarto e último dia do festival, os amantes da música terão a oportunidade de se despedir do evento em grande estilo durante a aguardada "Guitar Night". Este dia será marcado por homenagens especiais e performances de músicos virtuosos.

A abertura da noite fica por conta dos pernambucanos Fábio Aladdin Trio e Karla Cybele, às 19h. A noite também será dedicada à memória do saudoso Greg Wilson, um ícone do blues brasileiro que nos deixou recentemente.

Às 20h30, Eric Assmar (BA), Diego Albuquerque, Igor Prado (SP), Joanatan Richard, Bruno Marques (MG), Omar Coleman (EUA) e Olegário Lucena sobem ao palco para honrar a contribuição notável de Wilson para a cena musical.

O diretor do Garanhuns Jazz Festival, Giovanni Papaléo, promete surpresas emocionantes para o público na última noite do evento. "Para finalizar com chave de ouro, teremos um tributo especial a Ray Charles, apresentado por Ivan Barreto em colaboração com a Serial Funkers. Será uma grande festa para encerrar o Garanhuns Jazz Festival 2024", compartilha Papaléo.

Além do tributo a Ray Charles, a noite contará com performances vibrantes de artistas talentosos. Às 22h, o destaque vai para a cantora americana e uma das principais vocalistas femininas de Blues na cidade de Chicago no final dos anos 1990, Laretha Weathersby. A artista sobe ao palco com o guitarrista mineiro, Bruno Marques, proporcionando uma experiência musical diversificada e memorável.

Encerrando o festival, às 23h30, acontecerá uma segunda apresentação do Tributo a Ray Charles com Ivan Barreto (RJ), vencedor do The Voice Brasil 2023, e a banda Serial Funkers (SP).

O Festival - O Garanhuns Jazz Festival 2024 é uma realização da Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Cultura, e conta com a curadoria de Giovanni Papaléo Produções Musicais, produção executiva de Jackson Rocha, da Promundo, e apoio do Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Ao todo, a programação do Garanhuns Jazz Festival 2024 contará com mais de 40 artistas, incluindo uma atração internacional. Os quatro dias de evento são gratuitos e acontecem na Praça Mestre Dominguinhos, na área central de Garanhuns. A programação completa do Garanhuns Jazz Festival 2024 pode ser encontrada no Instagram oficial do festival @garanhunsjazzfestival

Veja também

CARNAVAL 2024 Procon-PE Itinerante está em Olinda para atender foliões durante Carnaval