A- A+

INCLUSÃO Mulheres em destaque na 15ª edição do Referendo Microfone Braille Evento idealizado por Domingos Sávio celebra inclusão, acessibilidade e a força feminina que impulsiona a luta por cidadania.

O Referendo Microfone Braille chega à sua 15ª edição, neste sábado (29), reafirmando o compromisso com a comunicação acessível e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Idealizado pelo comunicador Domingos Sávio, o evento reúne participantes de vários Estados para discutir inclusão, cidadania e novas perspectivas para o setor.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o idealizador do Referendo, Domingos Sávio, ele fala sobre a importância do evento.

O Referendo Microfone Braille é mais do que um evento, é um movimento que mostra que todas as vozes importam. Nossa missão é abrir portas e ampliar horizontes para que cada pessoa possa ser protagonista da própria história.

Nesta edição comemorativa, o destaque recai sobre a presença e a trajetória das mulheres que ajudaram a construir o projeto ao longo dos anos. Desde as primeiras edições, o Microfone Braille reconhece profissionais que atuam na educação inclusiva, na comunicação, na assistência social e na política, sempre com foco no fortalecimento das pautas de acessibilidade.

A escolha anual de uma madrinha simboliza esse protagonismo feminino e representa as lideranças que impulsionam o avanço da inclusão. O legado do projeto se mantém pela capacidade de abrir caminhos e garantir espaço para quem historicamente enfrentou barreiras para ser ouvido.

SERVIÇO

15ª Edição do Referendo Microfone Braille

29 de novembro de 2024 , às 8h

Auditório da Escola EREM Creusa de Freitas - Macaparana/PE.

200 Anos do Sistema Braille e 10 Anos da LBI.

Veja também