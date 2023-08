A- A+

FORRÓ Gerlane Lopes agita o Forró do Candeeiro nesta sexta (18) Evento, promovido pelo Centro Cultural Galeria Suassuna, reúne no mesmo ambiente arte e música, tendo como anfitriões a curadora Magda Suassuna e o sanfoneiro Cezzinha

Tradicional nas noites de sexta, o Forró de Candeeiro, na Zona Norte do Recife, recebe no próximo dia 18, o sanfoneiro Cezzinha e a cantora Gerlane Lopes. O evento, idealizado pelo Centro Cultural Galeria Suassuna, em Apipucos, tem início a partir das 20h, sendo incluso no ingresso o momento de visitação, show e open de bebidas e petiscos.

Logo na chegada, 200 candeeiros iluminam os caminhos até os espaços da casa e aos acervos com exposições de artes e objetos preservados pela anfitriã do espaço, Magda Suassuna. No local são guardados muitos móveis e utensílios da casa do seu pai, irmão de Ariano Suassuna, além de símbolos armoriais e muitos elementos adquiridos por ela ao longo de sua vida.

Na hora do show, o sanfoneiro Cezzinha, acompanhado de sua banda, faz abertura do momento com um espetáculo musical passando pelos comportamentos rítmicos e artísticos do forró. Nesta noite de sexta, ele ainda receberá a cantora Gerlane Lopes, numa participação especial que promete grandes releituras de clássicos da nossa música pernambucana.

“Estamos preparados para mais uma noite especial, cheia de cultura e com muita arte e música pernambucana e nordestina. Somos uma casa de proposta diferenciada e temos muito prazer em mostrar isso ao público”, ressalta Magda Suassuna.

Proposta da Casa

São três momentos promovidos dentro do projeto Forró de Candeeiro. O receptivo, com a visitação dos ambientes, das obras de artes e objetos do Centro Cultural, o momento de coquetel ao ar livre, incluso no acesso do evento, com Open Bar (bebida com e sem álcool) e petiscos (frios, pães, bolos, frutas). E por fim, o show espetáculo totalmente intimista.

Serviços:

Forró do Candeeiro com Gerlane Lopes e Cezzinha

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna – Rua Itatiaia, 81, Apipucos, Recife/PE

Quando: Sexta (18/08) – A partir das 20h

Valor: R$ 100 (incluso visitação, show, bebidas e petiscos)

Informações e reservas: (81) 9.9252-4222

Ingressos: https://www.sympla.com.br/gerlane-lopes-e-cezzinha-no-forro-de-candeeiro__2122697

