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Canal Saúde Gerontologia avança no Brasil e amplia cuidado com idosos além da prevenção Especialistas ganham protagonismo ao atuar também no acompanhamento de doenças e no suporte contínuo a famílias e cuidadores

O envelhecimento acelerado da população brasileira tem ampliado a demanda por profissionais especializados no cuidado integral da pessoa idosa. Nesse cenário, o especialista em gerontologia ganha protagonismo ao atuar de forma multidisciplinar, não apenas na prevenção de doenças, mas também no acompanhamento de condições já instaladas, contribuindo para a promoção da autonomia e da qualidade de vida.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o número de brasileiros com 60 anos ou mais cresce de forma contínua, com perspectiva de avanço significativo nas próximas décadas. Esse movimento impõe desafios ao sistema de saúde e às redes de apoio, exigindo estratégias mais abrangentes, integradas e sustentáveis para o cuidado com o envelhecimento.

Diante dessa realidade, a gerontologia se destaca por articular diferentes áreas do conhecimento para atender às múltiplas demandas da velhice. A atuação inclui desde o estímulo a atividades físicas e cognitivas até a adaptação de ambientes e o fortalecimento de vínculos sociais, ampliando o olhar sobre o envelhecer.

Mais do que um campo preventivo, a gerontologia também tem papel fundamental no manejo de doenças, especialmente em casos de condições crônicas e neurodegenerativas. Nesses contextos, os profissionais adotam estratégias não farmacológicas que complementam o tratamento médico, com foco na manutenção da funcionalidade e na preservação da autonomia pelo maior tempo possível.

Nesta sexta-feira (24), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Neneo de Carvalho, conversou, no Canal Saúde, com a terapeuta ocupacional Pamela Nascimento, sobre a importância da gerontologia e os desafios do cuidado com a população idosa.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Pamela Nascimento iniciou esclarecendo que o envelhecimento exige mais do que apenas cuidados médicos

" O envelhecimento é complexo e multidimensional. Então, ele precisa desse acompanhamento multidimensional e aí vem reforçar a importância da equipe multidisciplinar com os especialistas em gerontologia, fazendo essa articulação do cuidado junto com o médico geriatra"

Pamela Nascimento, terapeuta ocupacional

A especialista ressaltou que o grande objetivo da gerontologia moderna é garantir que a pessoa envelheça mantendo sua capacidade de tomar decisões e cuidar de si mesma

"Nós trabalhamos em caráter de prevenção, promoção e também de dar todo esse acompanhamento com autonomia, independência, qualidade de vida, bem-estar durante esse processo todo do envelhecimento... Então, não se detém apenas ao tratamento de doenças", explica a especialista

Por fim, ao comentar sobre a criação de centros de convivência, a Pamela Nascimento desmistificou a ideia de que a velhice é sinônimo de reclusão domiciliar

"Se tem a visão que ficou idoso, então é para ficar em casa na frente da televisão. E aí os estudos mostram que a socialização é padrão ouro para melhorar a qualidade de vida desses idosos. Então, precisamos incentivar essa participação social", pontua

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