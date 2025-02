Getúlio Cavalcanti leva o lirismo ao Homem da Meia-Noite

A- A+

O cantor e compositor Getúlio Cavalcanti apresentou na Rádio Folha 96,7 FM a música “O Homem Tem Saudade” em homenagem ao Calunga de Olinda. Getúlio é um dos homenageados do Clube Carnavalesco de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite. O clássico frevo de bloco “O Bom Sebastião”, composição de Getúlio, deu o tema do Carnaval 2025 do Clube que inspirado no lirismo, também presta homenagem ao Coral Edgar Moraes, ao Bloco da Saudade, ao Bloco das Flores e ao Batutas de São José.

O artista conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, e contou que a música “O Homem Tem Saudade” foi feita a pedido do então presidente da Agremiação Luiz Adolpho, hoje secretário de Patrimônio e Cultura de Olinda, como um discurso do Calunga ao seu público fiel.

“A música traz o romantismo, o lirismo ao Homem da Meia-Noite. Ele está falando ao seu público e é esse o tom do desfile e das homenagens deste ano”, explica Getúlio.

Para o Carnaval 2025 Getúlio Cavalcanti também lança o frevo canção “Rabo de Arraia” e, segundo ele, foge totalmente ao seu estilo mais conhecido pelo saudosismo dos frevos de blocos.

“Sou um compositor de vários ritmos: frevos de bloco, canção, samba...nossa variedade rítmica é de uma riqueza imensa. Maracatu, caboclinho, ciranda... toda a nossa pernambucanidade faz parte do meu universo musical. Amo nossa cultura”, declara Getúlio Cavalcanti.

