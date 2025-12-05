A- A+

SAMBA E FÉ Samba em tributo à Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá no Recife Antigo Mesa de Samba Autoral leva música e devoção para as ruas em celebração ao dia 8 de dezembro

O grupo Mesa de Samba Autoral realiza neste domingo, 7 de dezembro, uma homenagem especial à Nossa Senhora da Conceição e à Janaína, também conhecida como Iemanjá, a Rainha do Mar. O encontro será às 16h, no Teatro Mamulengo, no Recife Antigo, e desta vez ocupa a rua em frente ao bar, criando um ambiente aberto para o público celebrar junto. A data marca as vésperas do 8 de dezembro, dia dedicado à Santa, tradição profundamente enraizada na cultura pernambucana.

Para falar sobre a homenagem à Santa, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu os compositores do Mesa de Samba Aultoral, Dona Selma do Samba faz um convite especial aos ouvintes e amantes do samba.

Nossa, sem o samba eu acho que eu não sobreviveria. O samba é uma mágica, ele tem uma magia. Nós da mesa somos um só grupo. Nós somos um, onde um luta pelo outro. Quando um faz sucesso, a gente fica muito feliz. Não tem inveja, não tem intriga. Gente, vão pra mesa, vocês vão adorar. É muito bom!

O campositor Ruy Ribeiro reforça o convite

Eu acho que a mesa de samba não é só um movimento musical, né? Eu acho que ele é um movimento social, é uma forma de organização social. É uma forma de aglutinar pessoas com essa energia do bem. Pessoas que querem construir junto, pessoas que querem manter viva a tradição cultural. Tá aberto para todo mundo!

Para esta edição, a animação fica por conta dos sambistas Ruy Ribeiro, Selma do Samba, Neguinho da Samarina, Edson Albuquerque e Pagode Nascimento, acompanhados pelos músicos Cleonaldo (violão), Paulinho e Perci (cavaquinho) e Valdon (rebolo). Eles prepararam composições inéditas que trazem letras inspiradas na fé, na proteção e nas simbologias ligadas às duas referências espirituais reverenciadas. As músicas reforçam a relação entre devoção popular e a linguagem do samba, marca registrada do Mesa de Samba Autoral. A proposta é unir música, espiritualidade e memória coletiva em um mesmo espaço.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O evento pretende atrair devotos, admiradores da cultura afro-brasileira e quem acompanha o trabalho autoral do grupo. A rua ganha destaque como lugar de encontro e celebração, reforçando o caráter comunitário da festa. Com repertório preparado especialmente para a ocasião, o Mesa de Samba Autoral transforma a homenagem à Nossa Senhora da Conceição e à Iemanjá, a Rainha do Mar em um ato musical de agradecimento e respeito às tradições que atravessam gerações.

SERVIÇO

MESA DE SAMBA AUTORAL

Teatro Mamulengo (Praça do Arsenal da Marinha, Recife Antigo)

Domingo (7) às 16h.

Veja também