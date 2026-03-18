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EXPOSIÇÃO Exposição destaca força do artesanato feminino no Tacaruna "Terras Raras: Sagrado Feminino" reúne cinco artesãs pernambucanas com obras que valorizam tradição, sustentabilidade e protagonismo das mulheres

O Shopping Tacaruna recebe, no Mês das Mulheres, a exposição “Terras Raras: Sagrado Feminino”, que reúne obras de cinco artesãs pernambucanas. A mostra apresenta criações em barro e madeira assinadas por Carina Lacerda, Simone Souza, Mestra Neguinha, Mestra Nicinha Otília e Lenynha Tibúrcio. Com curadoria de Nena Carvalho, a exposição propõe um olhar sobre o fazer artesanal feminino, marcado por tradição, identidade e resistência. As artistas representam diferentes regiões do estado e compartilham técnicas transmitidas entre gerações.

Para falar sobre a exposição, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a curadora da exposição Nena Carvalho, ela fala sobre a conexão entre as artesãs e a mãe natureza.

Ela não fala só das mestras artesãs, ela fala da mãe natureza que provém todas essas cinco mestras. Para mim, essas mulheres são guardiões dos seus territórios”, afirma Nena Carvalho

O projeto tem direção geral de Eric Valença e inclui recursos de acessibilidade, como audiodescrição, peças táteis e visitas guiadas com intérprete de Libras. Além de valorizar o protagonismo feminino, a mostra também reforça a importância da sustentabilidade na produção artesanal.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A abertura acontece nesta quinta-feira, 19 de março, às 10h, no Shopping Tacaruna (Praça Olinda). Ao todo, 200 peças estarão em exibição e também à venda, com preços a partir de R$ 110. A visitação segue até 19 de abril, com entrada gratuita.

SERVIÇO

Exposição "TERRAS RARAS: SAGRADO FEMININO"

Shopping Tacaruna (Praça Olinda)

ABERTURA – quinta-feira, 19 de março

Visitas guiadas com intérprete de Libras: 21 de março e 11 de abril às 16h30

Acessibilidades: revista em braille, com todas as informações da exposição, exposição de peças táteis com recurso de audiodescrição, intérprete de Libras

ENTRADA GRATUITA

MAIS INFORMAÇÕES - @terrasraraspe (INSTAGRAM)

IMPRENSA – Ana Nogueira 81.99918.4817 | [email protected]

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