MÚSICA Gilmar Bolla 8 apresenta novos singles e anuncia era da "IA-Inteligência Ancestral" Lançadas pela Refavela Records, as faixas "Mil Velas" e "Ando por Aí" abrem caminho para o próximo disco do músico, unindo tradição afro-brasileira e sonoridades urbanas.

O percussionista, cantor e compositor Gilmar Bolla 8 lança dois novos singles que antecipam seu próximo álbum solo, intitulado provisoriamente "IA Inteligência Ancestral". As faixas "Mil Velas" e "Ando por Aí", disponíveis nas plataformas digitais, chegam pelo selo Refavela Records, reforçando sua ligação com a cultura afro-brasileira e a música de raiz.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor Gilmar Bolla 8, ele fala como surgiu a ideia do novo álbum.

Eu vim antes da internet e aí os meus ancestrais se comunicavam muito com os tambores, falando com as outras aldeias, falando com os outros quilombos. Então veio essa brincadeira um dia dentro de casa, inteligência ancestral e, eu disse pode ser o nome do próximo disco, inteligência ancestral.

O artista destaca que os tambores funcionam como um código antigo de comunicação, algo que atravessa gerações e segue atual nos ritmos tradicionais e urbanos. Em "Mil Velas", ele explora a força da fé e da devoção. Já "Ando por Aí" percorre a energia das ruas e a vida em movimento na cidade. As músicas contam com produção de Bolla 8, Rapha Groove e Thiago Brandão, além de mixagem e masterização realizadas na AudioFB.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O novo disco reúne percussão orgânica, vozes, referências populares e camadas eletrônicas. Um dos nomes centrais do Manguebeat, o músico traz no lançamento uma síntese entre tradição, memória e o tempo presente.

SERVIÇO

Lançamento oficial dos singles “Mil Velas” e “Ando por Aí” — dia 20 de novembro

em todas as plataformas digitais.

Contato para imprensa:

[email protected] | @gilmarbolla8 @combox

(81) 99747-5008

Segue o link para audição e download das faixas:

https://tratore.ffm.to/gb8combox

