A- A+

EVENTO Gincana de Páscoa promete diversão e alegria para toda a família em Camaragibe Durante o evento gratuito no Camará Shopping, haverá a presença do Coelhinho da Páscoa e as Coelhetes, para animar a garotada

Neste sábado, dia 9 de março, a partir das 16h, o Camará Shopping será palco de uma gincana que garante unir o clima de Páscoa à divertidas brincadeiras temáticas. Durante o evento gratuito, haverá a presença do Coelhinho da Páscoa e as Coelhetes, uma atração que promete trazer para a criançada de Camaragibe o melhor que a páscoa pode oferecer.

Os visitantes poderão participar de uma série de dinâmicas especialmente planejadas para celebrar o espírito festivo da Páscoa. Entre as atividades programadas estão corridas de ovo na colher, desafios de mímica, ações com distribuição de brindes e muito mais.

Além disso, o evento contará com a presença do Coelhinho da Páscoa, que estará distribuindo carinho, alegria e abraços quentinhos para os participantes. E para tornar o ambiente ainda mais encantador, as adoráveis Coelhetes também estarão presentes para espalhar sorrisos e diversão para a criançada.

Além do espetáculo, o Camará Shopping está todo ornamentado para receber seus visitantes nesta Páscoa. O tema deste ano celebra a cultura nordestina através do cordel e das xilogravuras. A proposta é inspirada pela minissérie "Hoje é dia de Maria", assim, o shopping trará em seu tema muitas referências a fim de retratar, de forma poética, a realidade e o cotidiano do povo nordestino.

Desta forma, a gincana será uma oportunidade não apenas para se divertir na presença do Coelhinho da Páscoa, mas também de apreciar a decoração, os cenários e as ativações que o shopping preparou especialmente para envolver seus visitantes nesta mágica celebração chamada Páscoa no Camará Shopping.

Para mais informações sobre esta e outras atividades especiais, visite o site do Camará Shopping, camarashopping.com.br, ou entre acesse o perfil no Instagram @camarashopping e acompanhe todas as novidades postadas por lá.

Veja também

PROFISSIONALIZAÇÃO Senac abre inscrições para 7 cursos na área de saúde assistencial