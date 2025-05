Glaucoma: como previnir e tratar para evitar a cegueira

O glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, afetando milhões de pessoas. A doença é silenciosa e, em muitos casos, só é percebida quando já comprometeu significativamente a visão.

Nesta sexta-feira (30), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o oftalmologista da Fundação Altino Ventura (FAV), Vladmir Goldstein, que falou sobre o glaucoma.

O oftalmologista iniciou a conversa explicando o que é o glaucoma

"o glaucoma nada mais é do que a degeneração do nervo ótico. E o que é o nervo ótico? É o que basicamente leva a imagem do seu olho para o cérebro.Então é o fio que conecta o olho para você processar as imagens e conseguir enxergar."