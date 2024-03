A- A+

MÚSICA Golden boys, Evinha e Trio Esperança na programação do Seis e Meia no Teatro do Parque em abril Projeto GoldHerança celebra os tempos dourados da MPB, no dia 12 de abril

No dia 12 de abril, o projeto Seis e Meia leva ao palco do Teatro do Parque o espetáculo GOLDHERANÇA, que celebra os tempos dourados da música brasileira reunindo Golden Boys, Evinha e Trio Esperança. GOLDHERANÇA é um show montado com grandes sucessos dos tempos dourados, incluindo hits atemporais que marcaram suas carreiras. "Filme Triste” e “O Passo do Elefantinho”, do Trio Esperança; “Casaco Marrom” e “Teletema”, de Evinha; e sucessos dos Golden Boys como “Fumacê” e “Erva Venenosa” estão no setlist da apresentação.

A programação começa às 18h30, com o cantautor Vinícius Barros, e promete uma viagem no tempo com um repertório formado por verdadeiros tesouros da música popular brasileira. Considerado um cronista urbano, Vinícius constrói letras alicerçadas na sonoridade das raízes pernambucanas e na sua matriz negra, passeando pelo rock e pela MPB.

O Projeto Seis & Meia é uma das mais antigas programações culturais contínuas do Brasil e, em Recife, é produzido por Flávio Perruci e Liége Xavier, da Raio Lazer Produções. Os ingressos estão à venda no Sympla a partir de R$ 60,00 (meia entrada) / R$ 120,00 (inteira).

SERVIÇO:

Data: 12 de Abril de 2024

Horário: 18h30

Local: Teatro do Parque, Rua do Hospício 81, Boa Vista, Recife

Preço: R$ 60,00 (meia entrada) / R$ 120,00 (inteira)

Duração: 180 minutos

Veja também

SERVIÇOS Escola doutores da alegria oferece curso livre de palhaçarias para jovens