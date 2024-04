A- A+

GÁS NATURAL Governo de Pernambuco amplia rede domiciliar do Gás Natural no Recife Bolsão Campo Grande-Arruda vai permitir que mais 1 mil clientes residenciais e comerciais sejam interligados à rede da Copergás

O Governo de Pernambuco, através da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), está ampliando o acesso dos recifenses à rede de gás natural. Um dos projetos destacados no planejamento estratégico da empresa para os próximos seis anos, o Bolsão Campo Grande-Arruda, já está em fase de implementação.

Com um investimento significativo de R$ 20 milhões, a expectativa é que a ampliação da rede de gás natural nos bairros da Zona Norte do Recife, Campo Grande e Arruda, beneficie inicialmente 130 clientes até 2026 e 900 clientes até 2029. Atualmente, a Copergás tem cerca de 86,5 mil clientes em todo o Estado. O projeto prevê a construção de 26 km de rede em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), um material reconhecido por sua resistência e segurança.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Guilherme Cavalcanti, esta ampliação faz parte das ações estratégicas do governo. “O gás natural é um combustível menos poluente e ampliar a instalação deste componente em indústrias, residências e estabelecimentos comerciais faz parte da política de descarbonização estadual e eficiência energética”, pontua o secretário.

“Essa iniciativa reflete o compromisso contínuo do Governo de Pernambuco e da governadora Raquel Lyra com o desenvolvimento econômico e social do estado, tendo a Copergás como um dos atores da infraestrutura de Pernambuco. Ao diversificar a matriz energética e promover a expansão do gás natural, estão pavimentando o caminho para um futuro mais próspero e sustentável para todos os pernambucanos”, afirma o presidente da Copergás, Felipe Valença.

Os principais beneficiados por essa expansão serão as residências, estabelecimentos comerciais e veículos da região, que poderão utilizar uma fonte energética segura, de qualidade, econômica e sustentável.

Os bolsões de gás natural, como o projetado para Campo Grande-Arruda, desempenham um papel crucial na democratização do acesso a essa fonte de energia, especialmente em áreas urbanas. O Bolsão Campo Grande-Arruda é um projeto estratégico para garantir o adensamento do gás natural na cidade do Recife e faz parte do plano de investimento de quase R$ 1 bilhão da Copergás para os próximos seis anos.

Veja também

MULTIRÃO Instituição realiza mutirão de língua solta no Recife