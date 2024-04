A- A+

SÃO JOÃO Governo de Pernambuco leva para São Paulo o Maior e Melhor São João do Mundo A ação começa a partir das 10h, no Parque Villa-Lobos, e terá diversas ações como aula de forró e apresentação de quadrilhas juninas

O Maior e Melhor São João do mundo irá desembarcar em São Paulo. O Governo de Pernambuco, por meio da Empetur, levará muito forró, quadrilha, barraquinhas e show surpresa para a capital paulista, mais precisamente no Parque Villa-Lobos, no feriado de 21 de abril, tendo início às 10h.

A ação tem por objetivo proporcionar a experiência do São João de Pernambuco, despertando o interesse dos paulistanos em conhecer os destinos, a cultura e a gastronomia típica da época.

O evento contará com cenografia típica, trazendo o clima da festividade com diversas casinhas remetendo a uma cidade de interior e contará com barraca do beijo com Mateus e Catirina (personagens populares); Igrejinha para casamento matuto com direito a foto instantânea e certidão de casamento e brincadeiras de quermesse com brindes populares de Pernambuco.

“Escolhemos São Paulo, pois é o nosso maior emissor nacional de turistas, além de ser o destino de muitos nordestinos fora da região. Optamos pelo Villa-Lobos, local de grande fluxo durante domingos e feriados. Levaremos uma experiência do festejo mais popular de Pernambuco, o São João, que carrega consigo a base e a tradição da nossa cultura. Nosso evento dará um gostinho de quero mais para os paulistas com um show surpresa de forró, além de promover as programações das cidades pernambucanas”, comenta o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Haverá trios pé de serra durante todo o dia, realizações de aula de forró e apresentações de quadrilhas juninas. Para finalizar a imersão cultural haverá um “show surpresa” com artista pernambucano. O Novo Passaporte Pernambuco será distribuído durante todo o dia com o carimbo alusivo ao festejo. Toda a programação será gratuita.

A ação contará também com a parceria da Azul Viagens com espaço para vendas de pacotes para o São João de Pernambuco, além de outros períodos. Também haverá sorteio de pacotes para o período junino.

Serviço:

São João de Pernambuco em São Paulo

Local: Parque Villa-Lobos

Data: 21 de Abril de 2024

Horário: 10h às 17h

