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CULTURA POPULAR Grande Cantoria reúne poetas e cancioneiros em Abreu e Lima neste domingo Encontro reúne poetas, cancioneiros e artistas da cultura popular em uma tarde dedicada à cantoria nordestina, no Espaço Cultural Forró do X, em Abreu e Lima

A cultura popular nordestina ganha destaque neste domingo (12), às 15h, com a realização da Grande Cantoria, no Espaço Cultural Forró do X, em Abreu e Lima. O evento tem organização de poetisa pernambucana, Roberta Clarissa, radicada na República Tcheca que retorna ao Recife para realizar o encontro em parceria da poetisa, Santinha Maurício e promete uma tarde dedicada à poesia, ao repente e à valorização da cultura popular.

Para falar sobre o evento de cantoria, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Roberta Clarissa, radialista, pesquisadora, escritora e poetisa pernambucana, que fala sobre a presença feminina na cantoria de viola.

É um ambiente predominantemente masculino. Eu fico feliz quando vejo uma mulher pegando a viola e fazendo improviso, e espero que surjam mais para que tenha a presença feminina na cantoria”, afirma Roberta Clarissa

O encontro reúne os poetas Raimundo Caetano e Luciano Leonel, além dos cancioneiros Manoel Mariano e Ramos da Saudade, em apresentações que valorizam a tradição da cantoria e da música regional. A abertura ficará por conta do artista Allan Sales.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A programação acontece na Rua Padre Miguel Ribeiro, 143, no Centro de Abreu e Lima, com expectativa de reunir amantes da arte nordestina e da música de raiz.

Serviço

Evento: Grande Cantoria

Data: 12 de julho

Horário: 15h

Local: Espaço Cultural Forró do X

Endereço: Rua Padre Miguel Ribeiro, 143, Centro, Abreu e Lima (PE)

Participações:

Poetas: Raimundo Caetano e Luciano Leonel

Cancioneiros: Manoel Mariano e Ramos da Saudade

Abertura: Allan Sales

Organização: Roberta Clarissa e Santinha Maurício

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