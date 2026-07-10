Grande Cantoria reúne poetas e cancioneiros em Abreu e Lima neste domingo
Encontro reúne poetas, cancioneiros e artistas da cultura popular em uma tarde dedicada à cantoria nordestina, no Espaço Cultural Forró do X, em Abreu e Lima
A cultura popular nordestina ganha destaque neste domingo (12), às 15h, com a realização da Grande Cantoria, no Espaço Cultural Forró do X, em Abreu e Lima. O evento tem organização de poetisa pernambucana, Roberta Clarissa, radicada na República Tcheca que retorna ao Recife para realizar o encontro em parceria da poetisa, Santinha Maurício e promete uma tarde dedicada à poesia, ao repente e à valorização da cultura popular.
Para falar sobre o evento de cantoria, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Roberta Clarissa, radialista, pesquisadora, escritora e poetisa pernambucana, que fala sobre a presença feminina na cantoria de viola.
É um ambiente predominantemente masculino. Eu fico feliz quando vejo uma mulher pegando a viola e fazendo improviso, e espero que surjam mais para que tenha a presença feminina na cantoria”, afirma Roberta Clarissa
O encontro reúne os poetas Raimundo Caetano e Luciano Leonel, além dos cancioneiros Manoel Mariano e Ramos da Saudade, em apresentações que valorizam a tradição da cantoria e da música regional. A abertura ficará por conta do artista Allan Sales.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
A programação acontece na Rua Padre Miguel Ribeiro, 143, no Centro de Abreu e Lima, com expectativa de reunir amantes da arte nordestina e da música de raiz.
Serviço
Evento: Grande Cantoria
Data: 12 de julho
Horário: 15h
Local: Espaço Cultural Forró do X
Endereço: Rua Padre Miguel Ribeiro, 143, Centro, Abreu e Lima (PE)
Participações:
Poetas: Raimundo Caetano e Luciano Leonel
Cancioneiros: Manoel Mariano e Ramos da Saudade
Abertura: Allan Sales
Organização: Roberta Clarissa e Santinha Maurício