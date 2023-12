Gravatá amplia programação da temporada de desfile natalino

A- A+



Prefeitura de Gravatá estende os desfiles de Natal, que têm encantado moradores e turistas até este domingo, 17 de dezembro. No dia 21, as atenções vão para os espetáculos aéreos. Todas as atrações são gratuitas

Luzes, casa do Papai Noel, Vila Natalina, desfiles de Natal e espetáculo aéreo recheiam a reta final da programação temática de Gravatá neste restinho do ano de 2023. A cidade, uma das primeiras do Estado a investir no Natal, ainda em 2011, oferece uma série de atrações para encantar adultos e crianças até o dia 25 de dezembro.

Desfile de Natal em Gravatá/ Anderson Souza

Uma das novidades da programação é a ampliação do desfile natalino, que ganhou mais uma sessão, neste domingo, a partir das 19h30.

“O retorno do desfile natalino é um dos destaques do Natal deste ano. Fizemos um esforço e, com a ajuda de 13 escolas de dança do município, estamos realizando um grande desfile, com mais de 350 integrantes. Sem dúvida, é um sucesso, e está preparando bem o público para os espetáculos aéreos, que começam no dia 21 de dezembro”, destaca o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes. Desfile de Natal em Gravatá/bandinha/ Anderson Souza

Um dos eventos mais tradicionais do calendário turístico de Pernambuco em dezembro, responsável por lotar os hotéis e residências não só de Gravatá, mas também das cidades vizinhas, a temporada natalina, iniciada ainda em 25 de novembro, deve atrair em torno de 400 mil pessoas e gerar uma movimentação financeira estimada em R$ 150 milhões.



O Natal de Gravatá 2023 é todo feito pelo município, a partir dos servidores e colaboradores de dezenas de órgãos municipais, a exemplo de todo o corpo de profissionais da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer. A Secretaria de Assistência Social e Juventude e a Secretaria de Comunicação Social e Imprensa de Gravatá também estão mobilizadas.

“O Natal de Gravatá é, sem dúvida, um dos pontos altos do nosso calendário turístico. Toda a equipe da Prefeitura de Gravatá se dedica muito para conseguir realizar uma grande festa. É um evento essencial para aquecer o turismo da cidade num período que seria de baixa temporada. Aproveito para já antecipar que, em breve, vamos anunciar nossa programação para o verão, com foco nos esportes de aventura”, promete o secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Marllon Lima.

PROGRAMAÇÃO

DESFILE NATALINO: “EM BUSCA DA ESTRELA DE NATAL” - 19h30

15/12 - Desfile Natalino “Em busca da Estrela de Natal”

16/12 - Desfile Natalino “Em busca da Estrela de Natal

17/12 - Desfile Natalino “Em busca da Estrela de Natal

ESPETÁCULO DE BALLET AÉREO – 19h30

20/12 - Espetáculo “Sob a Luz da Lua” (ensaio geral)

21/12 - Espetáculo “Sob a Luz da Lua”

22/12 - Espetáculo “Sob a Luz da Lua”

23/12 - Espetáculo “Sob a Luz da Lua”

24/12 - Espetáculo “Sob a Luz da Lua”

25/12 - Espetáculo “Sob a Luz da Lua”

VILA NATALINA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE –16, 21, 22, 23, 24 e 25 - 18h

Dia 16/12, sábado

Apresentação Musical Elton Sax - 18h

Presépio Vivo - 18h

Recreação Infantil “Kombiteca Primeira Infância” - 17h às 19h

Casa do Papai Noel - 17h às 19h

Concurso dos Pinheiros Decorados

Degustação de Preparações da Cozinha Comunitária

Dia 17/12, domingo

Apresentação musical Leleka Costa - 18h

Presépio Vivo - 18h

Recreação Infantil “Kombiteca Primeira Infância” - 17h às 19h

Casa do Papai Noel - 17h às 19h

Concurso dos Pinheiros Decorados

Degustação de Preparações da Cozinha Comunitária



