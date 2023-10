Gravatá está no roteiro de motociclistas e colecionadores de carros antigos neste fim de semana

A- A+

O fim de semana promete para os motociclistas e colecionadores de carros na capital do antigomobilismo no Nordeste. Até o domingo (22), Gravatá, no Agreste de Pernambuco, sedia dois eventos que prometem movimentar a cadeia turística da cidade: o 2º Motofest Gravatá e o XVIII Encontro de Veículos Antigos de Pernambuco.

O primeiro tem expectativa de reunir 15 mil pessoas por dia e inclui passeio turístico de motocicletas saindo do Pátio de Eventos de Gravatá em direção ao Alto do Cruzeiro, no sábado, às 10h, além de shows na sexta à noite e sábado à tarde e noite. Foram escaladas 10 bandas, a exemplo de Alfayates, Incognit, Rebel Faces, Vegas Livre e The Bad Jets.



O evento entregará troféus e promoverá almoço festivo, no sábado, com direito a uma bela feijoada. As atividades são abertas ao público. Participantes de motoclubes, ao fazerem a inscrição, doam um quilo de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado será doado para o Abrigo de Idosos de Mandacaru, distrito do município. Em 2022, quase meia tonelada de produtos foram doados. A segunda edição do Motofest tem apoio da Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer.



“A cada fim de semana, Gravatá conta com uma agenda de eventos variada, que atrai turistas em busca de diversão e lazer com segurança. Dessa vez, teremos os motociclistas fazendo um tour e curtindo shows de rock no Pátio de Eventos, e no Portal de Gravatá, hotel bem tradicional da região, os colecionadores de carros antigos. Este segmento, aliás, é bem forte na cidade, e aquece o turismo, trazendo visitantes de todo o Nordeste”, destaca o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes.



Com 18 edições no currículo, o Encontro Pernambucano de Veículos Antigos reúne apaixonados do automobilismo do Norte e Nordeste do Brasil no hotel-fazenda Portal de Gravatá. Aproximadamente 300 carros estarão expostos e alguns deles também poderão ser adquiridos.

São veículos dos anos 1950 e 1960, entre outras épocas, de modelos variados, a exemplo de conversíveis, picapes e exemplares considerados raríssimos, como a Rural Chapéu de Couro, de 1968, que preserva bancos em couro bege, na cor original. Participam colecionadores de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas.



Até o domingo, serão premiados os modelos mais valiosos, levando em conta o tempo de estrada, conservação e qualidade do veículo. O Encontro Pernambucano de Veículos Antigos é promovido pelo Clube do Automóvel Antigo de Pernambuco – Caape/Gravatá e os ingressos custam R$ 15. Crianças até 12 anos não pagam.



Uma curiosidade: Gravatá é considerada a capital nordestina do antigomobilismo pelo grande número de veículos conservados na cidade. O clima e a distância do mar, em especial, são fatores positivos para guardar os carros raros na região.

