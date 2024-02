A- A+

Rádio Folha Gravatá estica a folia com o "Tardes no Polo Revivendo o Carnaval", neste sábado (24) A Primeira edição do ano do evento, voltado a fomentar o turismo em Gravatá, contará com maracatu, orquestras de frevo, estandartes e bonecos gigantes

Gravatá, um dos principais destinos turísticos do Agreste pernambucano, esticou o seu Carnaval e só neste sábado, 24 de fevereiro, vai recolher os estandartes dos seus blocos e agremiações carnavalescas. O fim do reinado de Momo na cidade será marcado pela realização da primeira edição do ano do Tardes no Polo, evento mensal de fomento ao turismo. Dessa vez, o tema será Revivendo o Carnaval, com direito a cortejo com passistas, orquestra e estandartes, que vão encher de frevo a Rua Duarte Coelho, no bairro Nossa Senhora das Graças, Pólo Moveleiro. Na ocasião, a Prefeitura de Gravatá anunciará as atrações da Semana Santa na cidade.



Das 16h às 21h, o Tardes no Polo promoverá atividades gratuitas de lazer e cultura para adultos e crianças. Três minipolos abrigarão pocket shows de artistas locais, entre eles Victor Lins e o grupo Social Samba Club. O Maracatu Sol Brilhante vai animar o público com a batida dos tambores e um cortejo com passistas de cinco academias de dança de Gravatá, além de estandartes de agremiações locais. Entre os blocos que vão marcar presença, estão o Bloco Meu Mel, Bloco das Trichas, Bloco Zé Pereira e Bloco Os Destruidores. Haverá ainda exposição com 12 bonecos gigantes.



“Iniciamos o ano anunciando o calendário de eventos de Gravatá até o São João e nele estão garantidas as edições do Tardes no Polo. O evento foi uma aposta certeira que fizemos no turismo local, ajudando a movimentar a rede hoteleira da cidade, especialmente na baixa estação. É um projeto que conquistou a população e atrai visitantes, em busca de lazer e cultura com qualidade. Além desta edição que vai encerrar nosso Carnaval, o Tardes também abrirá a nossa Semana Santa, no dia 23 de março. Aliás, neste sábado, vamos anunciar as atrações da Semana Santa”, anuncia o prefeito, Joselito Gomes.



O Tardes no Polo é uma iniciativa conjunta de diversos órgãos da Prefeitura Municipal, tendo à frente a Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer. Pela primeira vez, o evento contará com área voltada a destacar os equipamentos e empresas do trade turístico gravataense. Participam Hotel-Fazenda Portal de Gravatá, Hotel Três Palmeiras, Pousada Casulo, Hotel-Fazenda Monte Castelo, Porto da Serra Hotel, Radical Aventura, Gravatá Aventura, Complexo Cachoeira das Palmeiras, Cachoeira do Tio, Arena 232, Vertical Balonismo e Martur Turismo. A garotada também tem diversão garantida no Tardes no Polo, com a Kombiteca, biblioteca itinerante da Secretaria de Assistência Social e Juventude. Brinquedos infláveis e uma programação especial de brincadeiras promovidas por monitores completam a área kids.



“O Tardes é um projeto que cresce a cada mês, atraindo um excelente público, em busca de diversão em família e com segurança. Além do Carnaval, teremos um espaço dedicado aos serviços turísticos locais, a exemplo de hotéis e receptivos, para que as pessoas conheçam mais sobre os passeios e roteiros de turismo de aventura e de turismo rural. Temos o apoio de empresas locais e, em especial, da Martur Turismo, que trará formadores de opinião do Recife para conhecer o projeto”, destaca o secretário Marllon Lima.







