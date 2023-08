Gravidez na adolescência: você conhece os riscos?

A- A+

A gestação na adolescência é considerada de risco não apenas para a mãe, mas também para o recém-nascido. Mais de 380 mil adolescentes brasileiras tornaram-se mães no país, em 2020, de acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O número é considerado alto, a maior taxa entre os países da América Latina. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, nesta quinta-feira (10), com o ginecologista e obstetra do Cisam, Mateus Glasner.

A mulher pode ter uma criança desde a primeira vez em que menstrua, mas o médico respondeu qual é a idade ideal para que, a partir desse marco, ela fique disponível para engravidar de maneira saudável fisiologicamente.

Ginecologista Mateus Glasner

“Hoje a ciência entende que a mulher precisa de um amadurecimento hormonal para poder engravidar. Corporalmente, a mulher só atinge uma maturidade dos hormônios, do desenvolvimento do corpo, do útero, do eixo hormonal que controla a menstruação e a ovulação, que é o que vai gerar a gestação no futuro, a partir dos 17, 18 anos. Entre os dois a quatro primeiros anos depois da primeira menstruação, a mulher ainda tem uma imaturidade e, consequentemente, uma gestação nessa fase tem suas consequências negativas”, afirmou.

O ginecologista falou, ainda, sobre as consequências da gravidez na adolescência, tanto para a mãe quanto para a criança. “O feto tem mais risco de ter baixo peso ao nascer; a mulher corre o risco de ter algumas doenças obstétricas aumentadas durante o seu pré-natal: as síndromes hipertensivas; fora o risco de doenças psiquiátricas pós-parto: a depressão puerperal, psicose puerperal, que também são mais prevalentes nesse período. Então, fisicamente, a gente não diz que a mulher está pronta na adolescência para ter uma gestação”, explicou Mateus Glasner.

Vários outros pontos sobre a gravidez na adolescência foram discutidos durante a entrevista, que você pode ouvir através do player abaixo:



