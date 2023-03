Grupo entregará cestas básicas à famílias em situação de vulnerabilidade no Recife

A- A+

O grupo G10 Favelas realiza, nesta quinta-feira (09), a doação de 400 cestas básicas em comunidades próximas ao bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, com o objetivo de combater a fome e levar apoio e solidariedade às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social . O grupo, composto por líderes e empreendedores que atuam em favelas de todo Brasil, já distribuiu cerca de 3.000.000 cestas básicas em comunidades do país, 6.000 só no Recife e, nesta ação, irá atingir 400 famílias pernambucanas.

As cestas básicas entregues em Pernambuco serão organizadas e distribuídas em um espaço que atenda todas as famílias beneficiadas. Irão receber aqueles que foram cadastrados previamente pelos Presidentes de Rua, estes voluntários que atendem diretamente famílias nas comunidades e que selecionam quem mais precisa da doação.

O grupo continua recebendo doações para outras ações integradas, como distribuição de alimentos e materiais de higiene. Para quem deseja doar, as informações de como doar podem ser obtidas pelo site: g10favelas.com.br.

G10 Favelas realiza jantar beneficente no Recife

Neste 9 de março, às 19h, o G10 Favelas, Bloco de Líderes e Empreendedores de Impacto Social das Favelas, realiza um jantar beneficente no Restaurante Famiglia Giuliano, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O evento tem como objetivo arrecadar recursos que serão destinados para iniciativas do G10 Favelas, como empreendedorismo e o combate à fome. A noite será marcada por um desfile do Costurando Sonhos Brasil, projeto que ajuda mulheres e o público LGBTQIA+ por meio da capacitação em corte e costura, empreendedorismo e economia criativa, além da presença e apresentação de outros empreendimentos apoiados pelo hub. O G10 Favelas espera, com este evento, atender 3 mil famílias em todo o estado de Pernambuco ainda neste primeiro trimestre.

Sobre o G10 Favelas

O G10 das Favelas é um Bloco de Líderes e Empreendedores de Impacto Social das Favelas que, assim como os países ricos do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), uniu forças em prol do desenvolvimento econômico e social dessas áreas urbanas. A exemplo dos grandes blocos econômicos, o G10 tem encontros regulares e termos de cooperação para que exista uma colheita de dados, acompanhamento das ações propostas e mensurado o real impacto social e crescimento gerado pelo bloco e seus parceiros.

O G10 Favelas tem apoiado moradores em situação de vulnerabilidade social e atuado como uma das principais iniciativas de ação humanitária e de combate à pobreza. Por meio da campanha Adote Uma Família, a iniciativa tem ajudado milhões de pessoas garantindo a segurança alimentar em ações de combate à fome. Para apoiar o G10 Favelas, acesse o site: g10favelas.com.br



