CULTURA Grupo São Gens de Teatro representa Pernambuco no 25º Palco Giratório O grupo realizará uma circulação nacional, integrando a grade de uma das mais significativas e reconhecidas realizações do SESC no campo das artes cênicas.

O Grupo São Gens de Teatro representará Pernambuco na 25º edição do Palco Giratório através do espetáculo "Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré". O Evento que terá abertura no dia 16 de maio, com a participação do grupo, em Porto Alegre, e chega a Pernambuco no mês de setembro. O evento vai até o dia 16 de novembro, em Salvador. O grupo oriundo de projeto social em escola pública, fundado em 2009 por Anderson Leite, que desde a criação assume a dramaturgia e direção do coletivo, desenvolve uma pesquisa continuada intitulada POÉTICà MARGEM, sendo a poética das populações marginalizadas a base do estudo. A montagem se apresentará nas cidades de Recife, Petrolina, Porto Alegre, Teresina, São Paulo, Fortaleza, Maceió, Caicó, Salvador e Feira de Santana.



Ao longo dos anos, o grupo, formado em sua maioria por jovens pretos, pobres e periféricos, vem desenvolvendo em suas dramaturgias e encenações obras que pensem a margem sob a ótica dos marginalizados, por entender que esse caminho estético e conceitual é um ato político-social de extrema necessidade para a sociedade contemporânea. Construindo, com isso, uma linguagem cênica que evidenciem as narrativas e códigos periférico-marginais, proporcionando diálogos entre margens, periferias, seus símbolos, signos e discursos.

Foto: Divulgação

Durante esses 13 anos de labuta cênica o Grupo São Gens construiu mais de 15 espetáculos, ações performáticas, pesquisas, documentários e livros. A sua montagem mais recente é o espetáculo "Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré" (2020), tem como espaço cênico e conceitual o universo do mangue, das palafitas, da maré e a diversidade dos sujeitos e suas narrativas. Uma dramaturgia criada a partir da vivência do dramaturgo Anderson Leite na comunidade ribeirinha da Ponte do Pina,no Recife, onde o autor e sua família encontram a subsistência de sua rede familiar através da pesca artesanal de Marisco e Sururu. Embebido das narrativas que atravessam o autor, os seus e os que partilham daquele espaço para morada e/ou sustento, o dramaturgo e encenador dá vida a uma montagem que visa discutir temas de suma importância para a sociedade contemporânea, tais como: homofobia, estupro, assédio, machismo, violência policial, racismo e vulnerabilidade social. Deste modo, o espetáculo coloca em evidência o espaço urbano da cidade do Recife e sua relação com as margens, e visa discutir os problemas inerentes ao fluxo contínuo de uma favela, revelando suas poeticidades e mazelas cotidianas.

O espetáculo tem dramaturgia e encenação assinada por Anderson Leite. No elenco estão Anderson Leite, André Lourenço, Fagner Fênix, HBlynda Morais e Monique Sampaio. Possui direção musical de Arnaldo do Monte, figurino de André Lourenço, técnico de luz e som com Cristiano Primo, produção cultural de HBlynda Morais e Produção Executiva da Corpo Rastreado.



A obra já passou pelos estados da Bahia e Rio de Janeiro, uma temporada com 16 apresentações no Sesc Av. Paulista/São Paulo, depois passou por Festivais e Mostras nas cidades de Guaramiranga/CE, Fortaleza/CE, São Paulo/SP, Recife/PE, Serra Talhada/PE, Caruaru/PE e Vitória de Santo Antão/PE.

Dentro do Circuito Nacional, o São Gens participará de diversas ações, dentre as quais, está o intercâmbio com grupos nas cidades por onde irá passar, desenvolvendo um “pensamento giratório” sobre a sua poética, abordando sobre a história e metodologia de pesquisa do grupo.



