TEATRO Grupo São Gens leva espetáculo UBUNTU às escolas públicas de Pernambuco Turnê estadual celebra a cultura afro-brasileira com dramaturgia coletiva e acessibilidade, alcançando cidades de baixo IDHM

O Grupo São Gens de Teatro dá início à turnê estadual do espetáculo Eu conto, Tu Contas, Nós Contamos: UBUNTU – Uma Linda Aventura na Floresta Afrobrasilandia. A montagem celebra a cultura afro-brasileira e circulará por escolas públicas de oito municípios de Pernambuco, incluindo cidades com os menores índices de desenvolvimento humano do estado.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o produtor e ator Fagner Fênix, sobre o tema central do espetáculo.

Esse espetáculo fala muito sobre a questão da negritude, do empoderamento e da identidade. De modo geral, ele traz toda uma construção que representa o nosso país, o nosso Brasil",

Ao peça é Dirigida por Anderson Leite, a obra tem produção de Fagner Fênix e Elis Hellen. Já o enredo acompanha duas flores pretas que buscam compreender por que não estão no arco-íris e, guiadas pelos Orixás, mergulham em uma viagem ancestral pela Mãe África. As apresentações tem acessibilidade, com intérprete de Libras em parte das sessões.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

O espetáculo é fruto de pesquisa de dois anos de artistas negros periféricos, a dramaturgia coletiva valoriza narrativas afrodescendentes e o combate ao racismo e à intolerância religiosa. Com mais de 15 anos de atuação, o São Gens reafirma seu compromisso com um teatro de representatividade e resistência.

Agenda da Turnê Estadual

O projeto realizará um total de 10 apresentações em escolas públicas das seguintes

cidades:

Jurema

Manari

Itaíba

Tupanatinga

Caetés

Paulista

Jaboatão dos Guararapes

Recife

As datas e locais já confirmados são:

07/10/2025: Escola Nossa Senhora dos Prazeres — Jaboatão dos Guararapes (PE)

08/10/2025: Escola Municipal Guilherme Diniz — Recife (PE)

09/10/2025: Escola Compositor Antônio Maria — Olinda (PE)

10/10/2025: Local em definição — Paulista (PE)

17/11/2025: Escola Frei João Pereira de Souza — Itaíba (PE)

18/11/2025: Escola Cel Manoel De Souza Neto — Manari (PE)

19/11/2025: Escola José Emílio De Melo — Tupanatinga (PE)

20 e 21/11/2025: Locais em definição

Mais informações

Fagner Fênix - Produção Executiva e Assistente de Redes Sociais E-mail:

[email protected],

[email protected] Telefone: (81) 99723-1297

Instagram: @gruposaogens Website: www.saogens.com.br

