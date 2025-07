Grupo Tapete Voador apresenta novo espetáculo

A- A+

O Tapete Voador volta a se apresentar em Olinda com o novo espetáculo “Reza a Lenda – Viagens Pelas Lendas Pernambucanas”, um rico repertório de histórias contadas e cantadas que já passou por Cuiabá, Mato Grosso, e se apresenta em Olinda no Teatro Fernando Santa Cruz, no domingo (3), às 16h. O espetáculo é gratuito com retirada do ingresso na bilheteria, uma hora antes da apresentação.

Milla Puntel, atriz, e Bruna Peixoto, musicista e contadora de histórias, conversaram com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta segunda-feira (28) sobre a criação do projeto.

“No início nós trabalhávamos com apenas três lendas, a da Comadre Fulôzinha, a do Palhaço do Coqueiro, do bairro do Janga e a Alamoa, de Fernando de Noronha. Durante uma contação de histórias em uma escola, fomos provocadas a aumentarmos nosso repertório. Então fomos em busca de novas lendas. Hoje o nosso espetáculo conta com nove lendas, “conta Milla Puntel.

Já Bruna Peixoto falou sobre inserção da música no espetáculo.

“Pernambuco é rico em lendas e rico em ritmos. Em cada lenda utilizamos um ritmo. Para a Alamoa a ciranda, Comadre Florzinha o coco e assim compomos nossas contações de histórias,” comentou Bruna.

Escolas ou ONGs interessadas na apresentação podem entrar em contato com o Tapete Voador que disponibiliza os dias 4 e 5 de agosto, manhã e tarde, exclusivamente para esse público. O contato pode ser feito com a produção da Avoa através do telefone 81 9 95185212

“Reza a Lenda – Viagens Pelas Lendas Pernambucanas” seguirá, após apresentação em Olinda, para Fortaleza. Também faz parte do projeto a gravação das músicas utilizadas nas contações de histórias.

Serviço:

Reza a Lenda – Viagens Pelas Lendas Pernambucanas

Domingo (03/08)

16h

Teatro Fernando Santa Cruz – Mercado Eufrásio Barbosa, Largo do Varadouro, Olinda

Entrada gratuita ( retirada de ingressos uma hora antes na bilheteria do teatro)

Classificação: livre

Acessibilidade em Libras

