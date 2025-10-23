A- A+

FESTIVAL Recife sedia o I Festival Momento Musical com homenagem à pianista Elyanna Caldas Com direção do maestro Eugene Lamy Alves, o evento reúne artistas nacionais e internacionais em uma semana de concertos, masterclasses e atividades gratuitas dedicadas à música erudita

O Recife recebe, a partir do dia 26 de outubro, o I Festival Momento Musical, sob direção artística do maestro Eugene Lamy Alves. O evento acontece na Academia Pernambucana de Letras com uma homenagem à pianista Elyanna Caldas, referência na formação de músicos em Pernambuco.

Para falar sobre o festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu maestro Eugene Lamy Alves, ele fala emocionado sobre a homenageada do evento, pianista Elyanna Caldas.

Então, Eliana nos deixou esse ano, né, infelizmente. Mas ela vai ser a grande homenageada com tanto carinho, porque ela para mim foi um norte muito grande na minha vida. profissional era um talento que ela tinha, dentre tantos outros, de impulsionar os jovens talentos. E é tão difícil a gente encontrar isso hoje em dia, sabe, em todo lugar, no mundo todo.

Inspirado nas Schubertíades do século XIX, o festival propõe encontros intimistas entre artistas, estudantes e público, valorizando a troca criativa. Entre os destaques estão o maestro irlandês Patrick Rafter e o compositor brasileiro André Mehmari.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A programação inclui concertos, masterclasses e atividades formativas em diversos espaços da cidade. Com entrada gratuita, o festival busca fortalecer a música de câmara e ampliar o acesso à música erudita. O projeto também realiza ações permanentes em escolas e igrejas ao longo do ano.

SERVIÇO

I Festival Momento Musical

Academia Pernambucana de Letras

Dia 26 de outubro, às 17h

A entrada é gratuita.

Programação completa pelo @momentomusicaloficial

