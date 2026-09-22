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SAÚDE GTP+ amplia acesso à testagem rápida para HIV no Recife ONG pioneira no Nordeste completa 26 anos e já atendeu mais de 42 mil pessoas

O Grupo de Trabalho em Prevenção Posithivo (GTP+) completa 26 anos de atuação no acolhimento de pessoas que vivem com HIV e na promoção da prevenção e do acesso à saúde. Sediada no Centro do Recife, a organização oferece gratuitamente testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de orientação, acolhimento e encaminhamento para serviços de referência.

Fundado em dezembro de 2000 por cerca de dez pessoas que viviam com HIV, entre elas o ativista pernambucano Wladimir Reis, o GTP+ foi a primeira organização do Nordeste liderada exclusivamente por pessoas vivendo com o vírus. Atualmente, a instituição mantém uma coordenação colegiada.

Um dos principais serviços é o Projeto Testar e Cuidar, que realiza cerca de 300 testes por mês. Ao todo, o GTP+ atende aproximadamente 500 pessoas mensalmente com ações de prevenção, orientação sobre HIV e aids, testagem e doação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

A testagem rápida é oferecida desde 2012 e atualmente inclui exames para HIV, sífilis e hepatites B e C. O atendimento acontece no Espaço Positivo, na Rua Gervásio Pires, Galeria 436, no Centro do Recife, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sem necessidade de agendamento.

Além da sede, a equipe também realiza ações em comunidades e equipamentos públicos, levando testagem e informações sobre Prevenção Combinada para públicos que enfrentam maiores barreiras de acesso aos serviços de saúde.

A estratégia de prevenção inclui, além dos preservativos, testagem regular, PrEP, PEP e diagnóstico e tratamento adequados. No caso do HIV, pessoas que realizam o tratamento corretamente podem alcançar carga viral indetectável e, nessa condição, não transmitem o vírus por via sexual.

“Quando falamos em testagem, estamos falando também de prevenção, informação, acolhimento e cuidado. Muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades para chegar aos serviços de saúde, seja por questões sociais, pelo estigma, pela discriminação ou por outras vulnerabilidades”, destaca Alessandro Abreu, coordenador de Projetos do GTP+.

Ao longo de sua trajetória, a organização também desenvolveu projetos de redução de danos, cidadania e geração de renda. A atuação ultrapassou Pernambuco, com participação em debates internacionais sobre os direitos das pessoas vivendo com HIV e da população LGBTQIA+.

Em 26 anos, o GTP+ já atendeu mais de 42 mil pessoas. A instituição mantém parcerias com organizações como Fundo Positivo, UNESCO, Fundo Brasil e AHF Brasil, que apoia as ações de testagem e prevenção do Projeto Testar e Cuidar.

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