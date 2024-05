A- A+

MANIFESTO GTP+ realiza, no Recife, ato em prol das vítimas da AIDS. Manifesto acontece em 100 países No ato o grupo ressalta através de carta/manifesto a necessidade de investimento na política de saúde

A cada 6h uma pessoa contrai o vírus do HIV em Pernambuco. Diante disto o Grupo de Trabalho em Prevenção Posithivo (GTP+), realiza nesta sexta-feira (24), às 16h, a 19ª Edição do Candlelight, na Praça do Carmo, área central do Recife. O ato é em memória e homenagem a todas as pessoas vitimadas pela AIDS com o tema: Resistência em Memórias: Para além do HIV, celebramos a vida e persistimos na luta.

No Brasil, segundo o Boletim Epidemiológico de 2023, 1 milhão de pessoas vivem com HIV e Aids. Em Pernambuco, mais de 30 mil pessoas vivem com HIV e Aids, no mundo são 39 milhões conforme a UNAIDS. A cada 6h uma pessoa contrai o vírus do HIV em PE. Em 2023, foram 1.119 casos de HIV notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Através de uma carta-manifesto, articulação AIDS de Pernambuco, e diversas organizações sociais estarão juntos reivindicando as políticas públicas referentes ao HIV, bem como, investimentos na política da Aids que vai desde a informação, prevenção e cuidado que foi desmontada pelos governos Temer e Bolsonaro.

Um trecho da carta destaca que é urgente novos medicamentos, como o Dovato, para todas as pessoas em tratamento antirretroviral, pois o Dovato é um medicamento novo, que a longo prazo, tem menos efeitos colaterais comparado a outros antirretrovirais. No entanto, o mesmo ainda não está disponível para todas as pessoas em tratamento do HIV e Aids no país. Além disso, é a volta das campanhas dos governos com foco na prevenção do HIV, a fim de contribuir com a quebra do estigma, discriminação e o preconceito tão latente na sociedade são algumas das reinvindicações do documento.

Para Alessandro Abreu, da coordenação colegiada do GTP+, e integrante da Articulação Aids de Pernambuco, o Candlelight é super importante para demarcar direitos e conscientizar a população.

“O ato ocorre em mais de 100 países do mundo, e tem como objetivo, lembrar as vítimas da aids, conscientizar a população sobre o assunto e ao mesmo tempo lutar pelos direitos das pessoas vivendo e convivendo com HIV e Aids. Além disso, reforça a importância de garantir o acesso a uma saúde pública de qualidade”, reforçou Abreu.

Candlelight- A mobilização mundial em Solidariedade às pessoas afetadas pela AIDS, teve início em 1983 nas cidades de São Francisco, Los Angeles e Nova York. A Vigília acontece, em centenas de cidades em todo o mundo, como forma de sensibilizar e mobilizar toda a sociedade para que pressionem seus governos a ampliar as pesquisas e garantir o acesso a assistência integral para os/as pessoas vivendo com HIV e AIDS, e também da importância do reforço das medidas de prevenção, para que se detenha o avanço da epidemia e se amplie o acesso a uma política pública da AIDS..

