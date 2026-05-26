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LITERATURA Guia do Brasil Holandês é lançado no Museu do Estado Guia do Brasil Holandês, do historiador Daniel Breda, será lançado no Museu do Estado de Pernambuco com foco em turismo cultural, educação patrimonial e memória histórica do século XVII

O historiador pernambucano Daniel Breda lança, na quinta-feira (04), às 19h, o livro "Guia do Brasil Holandês", no Museu do Estado de Pernambuco. A obra bilíngue, em português e inglês, reúne pesquisa histórica e propostas voltadas ao turismo cultural e à educação patrimonial. Com linguagem acessível, o livro apresenta conteúdos sobre a presença neerlandesa no Nordeste brasileiro durante o século XVII.

Para falar sobre o lançamento do livro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o escritor Daniel Bredo, que destaca a riqueza e exclusividade da documentação da época publicada no livro.

O que é mais importante é a qualidade do que os holandeses deixaram de documentação da nossa região. Essa cartografia que os holandeses produziram sobre o Recife, Pernambuco e a mesma costa do Brasil, ela é uma cartografia muito, muito única”, afirma Daniel Breda

O projeto destaca patrimônios históricos localizados no Recife, em Olinda e em Jaboatão dos Guararapes. Além da publicação, a iniciativa inclui workshops para guias de turismo e profissionais de museus, também a criação de uma rota ciclística histórica no Recife.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A proposta busca ampliar o interesse pelo patrimônio compartilhado entre Brasil e Países Baixos, estimulando novas formas de conhecer a memória urbana e cultural da região.

Serviço

Lançamento do livro Guia do Brasil Holandês

Museu do Estado de Pernambuco

04 de Junho de 2026 das19h às 21h

O evento é aberto ao público, vale a pena conferir

Instagram: @guiadobrasilholandes

No site: www.guiadobrasilholandes.com.br será possível acessar um mapa interativo dos locais discutidos pelo projeto, em Olinda, Recife e Jaboatão.

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