Sex, 26 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÃO JOÃO

Gylka Brechó participa do Arraial da Pracinha Cultural de Boa Viagem neste sábado (27)

Conhecida como Fogosa do Forró, artista promete animar o público, com muita brincadeira e animação

Reportar Erro
Gylka BrechóGylka Brechó - Foto: Ana Cristina

A artista Gylka Brechó, conhecida como Fogosa do Forró, participa do Arraial da Pracinha Cultural de Boa Viagem, prometendo animar moradores, turistas e o público. O evento é aberto ao público e acontece neste sábado (27), na Pracinha Cultural de Boa Viagem, a partir das 19h.

Gylka Brechó se consagrou nos anos 90 como apresentadora do Concurso de Quadrilha de Caruaru e dos programas São João da Brechó, na TV. A artista ficou conhecida pela visualidade marcante e pelo talento reconhecido em inúmeras apresentações em eventos culturais.

Suas performances, nos palcos, TV, rádio e internet, transformaram Gylka em uma popular figura de Pernambuco. No meio do público, a artista se tornou uma das animadoras mais conhecidas do Recife, levando carisma, arte e muita emoção ao público.

"O São João é uma festa animada e rica de criatividade. A Gylka Brechó faz parte dessa raiz, pois há uma diversidade de artistas e equidade garantida para quem já tem uma história", declarou o jornalista e ator Júlio César, que interpreta a drag queen Gylka Brechó.

Serviço:

Evento: Gylka Brechó – A Fogosa do Forró (Aberto ao público)

Data: 27 de junho

Horário: 19h

Reportar Erro

Veja também

Newsletter