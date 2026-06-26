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SÃO JOÃO Gylka Brechó participa do Arraial da Pracinha Cultural de Boa Viagem neste sábado (27) Conhecida como Fogosa do Forró, artista promete animar o público, com muita brincadeira e animação

A artista Gylka Brechó, conhecida como Fogosa do Forró, participa do Arraial da Pracinha Cultural de Boa Viagem, prometendo animar moradores, turistas e o público. O evento é aberto ao público e acontece neste sábado (27), na Pracinha Cultural de Boa Viagem, a partir das 19h.

Gylka Brechó se consagrou nos anos 90 como apresentadora do Concurso de Quadrilha de Caruaru e dos programas São João da Brechó, na TV. A artista ficou conhecida pela visualidade marcante e pelo talento reconhecido em inúmeras apresentações em eventos culturais.

Suas performances, nos palcos, TV, rádio e internet, transformaram Gylka em uma popular figura de Pernambuco. No meio do público, a artista se tornou uma das animadoras mais conhecidas do Recife, levando carisma, arte e muita emoção ao público.

"O São João é uma festa animada e rica de criatividade. A Gylka Brechó faz parte dessa raiz, pois há uma diversidade de artistas e equidade garantida para quem já tem uma história", declarou o jornalista e ator Júlio César, que interpreta a drag queen Gylka Brechó.

Serviço:

Evento: Gylka Brechó – A Fogosa do Forró (Aberto ao público)

Data: 27 de junho

Horário: 19h

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