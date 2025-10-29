A- A+

CANAL SAÚDE Hanseníase: sintomas, causas e tratamentos A doença permanece presente no Brasil e alerta para a importância da detecção e tratamento precoce.

Durante muito tempo, a hanseníase foi vista como uma doença do passado. No entanto, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de casos, ficando atrás apenas da Índia.

Nesta quarta-feira (29), no quadro Canal Saúde do programa Conexão Notícias, da Rádio Folha FM 96,7, o âncora Jota Batista conversou com a dermatologista Ana Luiza Gadelha sobre a hanseníase, seus desafios e a importância do diagnóstico precoce. A entrevista completa está disponível nas plataformas de áudio e nos canais da Folha de Pernambuco no YouTube .

Assista à entrevista completa abaixo:



Durante a conversa, Ana Luiza Gadelha explicou que a hanseníase é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos.

“Apesar de ser uma doença antiga, a hanseníase continua presente em várias regiões do país, especialmente onde há condições socioeconômicas mais vulneráveis. O diagnóstico precoce é essencial para interromper a cadeia de transmissão e evitar sequelas”, destacou a médica.

Ana Luiza Gadelha, dermatologista

A especialista também alertou que houve “um grande aumento no número de casos em pessoas idosas e consequentemente o diagnóstico maior de casos, já com sequelas, forma já mais avançadas de hanseníase”.

Ana Luiza Gadelha reforçou que a transmissão ocorre por gotículas salivares, mas que o risco de contágio existe apenas em contato íntimo e prolongado, antes do início do tratamento:

“Existe uma contagiosidade a partir do momento em que você tem um convívio prolongado diário e íntimo com as pessoas para poder adquirir essa doença de um paciente que tenha a forma mais contaminante.”

A médica destacou que o tratamento é gratuito pelo SUS e que age rapidamente para interromper a transmissão:

“No primeiro mês de tratamento, mesmo que você tenha a forma mais contaminante, você já está sem risco nenhum de contaminar ninguém.”

Além disso, ela reforçou a importância de buscar atendimento médico diante de sinais de alerta:

“Se você tiver alguma sensação de alteração da sua sensibilidade, seja ela por temperatura, por dor ou por tato, procure um neurologista ou um dermatologista, se ela vier acompanhada de manchas.”

Com uma abordagem informativa e esclarecedora, a entrevista destacou que o combate à hanseníase depende de informação, diagnóstico precoce e empatia. A conscientização continua sendo uma das principais armas para reduzir os números da doença no país.

Veja também