HCP promove campanha Maio Cinza e alerta para os perigos do câncer cerebral

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) promove, neste mês de maio, a campanha Maio Cinza, voltada para a conscientização sobre a detecção precoce do câncer cerebral.

Com sintomas iniciais muitas vezes sutis e semelhantes a doenças menos graves como dores de cabeça, tontura e lapsos de memória, o tumor cerebral é um dos desafios na luta contra o câncer.

Nesta segunda-feira (12), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o neurocirurgião Frederico Lima, que falou sobre o câncer cerebral.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo.

Para iniciar a conversa, o neurocirurgião, Frederico Lima, explicou o que é a campanha Maio Cinza

“O Instituto Nacional do Câncer, há aproximadamente duas décadas, iniciou todo esse programa de prevenção e principalmente divulgação dos sintomas referente aos tumores cerebrais.”

Neurocirurgião, Frederico Lima/Foto: Divulgação

O Dr. Frederico Lima falou sobre situações que se devem ficar atento prevenir o câncer cerebral

“Quando uma pessoa começa com um quadro de dor de cabeça, não aquela dor de cabeça que um simples analgésico resolve.É aquela dor de cabeça persistente e que ela ocorre independente de outros fatores, como hipertensão arterial, é um sintoma persistente.”

O neurocirurgião esclareceu como é feito o diagnóstico

“Hoje em dia a gente chega a pegar paciente só com tomografia. Mas o ideal é realizar uma ressonância magnética contrastada e até usando as outras técnicas mais refinadas dependendo do que se trata.”