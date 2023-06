Hérnia de disco: causas e tratamentos

A- A+

A hérnia de disco acontece quando há extravasamento do gel conhecido como “núcleo pulposo” no centro do disco intervertebral, que fica entre uma vértebra e outra. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), oito em cada 10 pessoas em todo o mundo sofrem de hérnia de disco. Para falar sobre o assunto, a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Patrícia Breda, conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (15), com o ortopedista, cirurgião de coluna, Rodrigo Castro.



O médico explicou a importância do chamado ‘disco’ onde ocorre a hérnia.



“O disco permite que, ao mesmo tempo em que protege a medula e os nervos que saem de dentro da coluna em direção aos braços e as pernas, um pilar de sustentação com maleabilidade. Então, essa maleabilidade se deve ao disco e não ao osso. O disco permite que, entre um osso e outro, a gente tenha essa flexibilidade da coluna, que faz com que nos movimentemos em todas as direções e, na marcha, economize energia”, afirmou.

Ortopedista Rodrigo Castro



Rodrigo Castro fez, ainda, uma analogia para melhor explicar como acontece a hérnia de disco.



“É mais ou menos como um colchão d’água, em que a água ou gel dentro do colchão vai servir para amortecer o impacto, mas, como um fluido, ele permite que o peso se dissipe em todas as direções. E o colchão em si, a proteção de plástico, funciona como um continente, que pode, durante o envelhecimento ao longo dos anos, sofrer uma rachadura ou um furo e extravasar esse gel”, disse o ortopedista.



Ele explicou, também, a origem da dor provocada por uma hérnia de disco.



“A questão é que o corpo não consegue cicatrizar a periferia desse disco à medida que ele vai lesionando ou envelhecendo. Então os nervos que existiam dentro do disco começam a crescer, tentando cicatrizar, mas não conseguem. Aí a relação de contato entre esse tecido de cicatriz que está tentando formar uma proteção e o gel, que é ácido e inflamatório, faz com que esse tecido comece a ficar doloroso”, declarou.



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.

https://open.spotify.com/episode/5Ugh3F4KewdvZXhBfIOj8C?si=XtitOAO2QYCJrmKV6oP87A&nd=1

