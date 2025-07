A- A+

CANAL SAÚDE Hérnia de disco: principal causa de incapacidade temporária no Brasil Com mais de 172 mil casos registrados em 2024, condição atinge principalmente a região lombar e pode ser agravada por fatores como má postura, obesidade e tabagismo

A hérnia de disco é uma das principais doenças que mais gera benefícios por incapacidade temporária no Brasil, segundo o Ministério da Previdência Social.

No ano passado, o país registrou mais de 172 mil casos. A doença, que ocorre com mais frequência na lombar, causa desconforto e dores moderadas a intensas em várias partes do corpo, além das costas.

Nesta quarta-feira (02), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o neurocirurgião João Gabriel Ribeiro Gomes, que falou sobre a hérnia de disco.

O cirurgião João Gabriel iniciou a conversa explicando os campos de atuação da neurocirurgia

"A neurocirurgia tem uma aplicação bem ampla. Vai desde o crânio até a coluna e até mesmo nervos periféricos. Então, até mesmo túnel do carpo, compressões do Unar, isso pode ser realizado pelo neurocirurgião desde que ele tenha o treinamento adequado."

Neurocirurgião João Gabriel Ribeiro Gomes/Foto: Divulgação

O neurocirurgião explicou alguns fatores que causam a hérnia de disco

"Então, existem alguns fatores que estão associados como causas. Um deles é o fator genético. Nesse fator, a gente não consegue tanto interferir"

João Gabriel ainda completou a explicação sobre as causas da hérnia de disco

"Outros fatores, aí sim, a gente consegue interferir como, por exemplo, o tabagismo, que aumenta a incidência de hérni de disco, a má postura, um esforço físico exagerado, o levantamento de pesos de forma incorreta e a obesidade."

O Dr. João Gabriel também explicou a hérnia de disco cervical

"A hérnia de disco cervical não tá tanto relacionada quanto o peso. A hérnia de disco cervical está muito mais relacionada com a degeneração da coluna normal, que ao longo do tempo a gente vai tendo essa degeneração e principalmente a postura."

O neurocirurgião ainda deixou um alerta a sociedade

"A hérnia de disco, ela é uma condição comum, mas tem tratamento. Na maioria dos casos, a gente consegue controlar dor com medidas simples, sem cirurgia, com remédio e fisioterapia. O mais importante é buscar um diagnóstico adequado."

