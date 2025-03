Hérnia de Disco: problema de coluna que atinge mais de cinco milhões de pessoas no Brasi

A- A+

De acordo com estudos da Sociedade Brasileira de Coluna, cerca de 5,4 milhões de brasileiros convivem com hérnia de disco, uma condição que pode ser agravada por esforços repetitivos, má postura e impacto excessivo na coluna.

"É preciso o alongamento e o aquecimento antes do início de atividades físicas para a circulação sanguínea e preparação dos músculos. Concentre-se especialmente nos músculos das costas, pernas e quadris, que são mais exigidos durante os esforços do dia a dia. É importante também evitar o sedentarismo”, explica o ortopedista especialista em dor do Instituto de Ortopedia e Trauma do Recife (IOT), Dr. Marcelo Andrade Filho.

Uma outra dica importante é escolher calçados adequados para proteger a coluna. Optar por tênis confortáveis e com bom amortecimento, que ofereçam suporte adequado ao arco do pé e absorvam o impacto das passadas. É importante evitar sapatos de salto alto ou calçados sem suporte, que podem causar desequilíbrios posturais e aumentar a tensão na coluna.

Nesta quinta-feira (20), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico ortopedista Marcelo Andrade Filho, que falou sobre a hérnia de disco .

Acompanhe a entrevista acessando o player abaixo.

Ao ser perguntado sobre a causa da hérnia de disco, o ortopedista explicou

“Não é uma causa única, é multifatorial. Como eu já disse, sedentarismo e predisposição, outro ponto importante é o peso ao carregar mochilas. Muitas pessoas gostam de carregar no dia a dia, é importante optar sempre por uma mochila com alças largas e acolchoadas, e distribua o peso de maneira equilibrada nos dois ombros.”

Dr. Marcelo Andrade Filho - ortopedista / Foto:Divulgação

O Dr. Marcelo Andrade Filho falou sobre os principais sintomas da hérnia de disco

“O sintoma que você vai ter é dor no pescoço, nas costas, na lombar e da clássica dor que radia pra perna ou pro braço com queimou e formigamento. Quando começa a queimar e formigar, então você tem que suspeitar disso. Não é recomendável, por exemplo, a gente dar diagnóstico disso para todo mundo.”

O ortopedista Marcelo Andrade ainda fez um alerta para buscar ajuda médica com dores prolongadas

“A gente tem que se preocupar quando tem aquela dor que não passa. Passou de 3 dias com muita dor é comum, às vezes a pessoa fica acamada 3 dias com muita dor, mas passou de 15 dias tem que investigar. E qualquer dor muito forte ir para a urgência, se deve preocupar realmente quando perdeu uma força da perna, do braço porque aí é uma cirurgia até de urgência. Mas é muito raro isso aí.”

O Dr. Marcelo Andrade Filho falou que o envelhecimento é um dos fatores que levam a hérnia de disco

“Um dos fatores muito importante também é o envelhecimento. O disco jovem, ele tem capacidade de reter a água dentro dele. Então, fica como se fosse uma suspensão, um amortecedor. Com o avançar da idade se perde esta capacidade.”

