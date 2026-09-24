A- A+

CANAL SAÚDE Hérnia inguinal infantil exige atenção dos pais para evitar complicações Condição é mais frequente em meninos e pode provocar dor, vômitos e alterações na região da virilha quando há encarceramento ou estrangulamento

A hérnia inguinal, conhecida popularmente como hérnia na virilha, é a condição cirúrgica eletiva mais frequente na infância. É mais comum em meninos e apresenta maior incidência entre bebês prematuros, mas também pode acometer meninas e crianças nascidas a termo.

Na maioria dos casos, a condição está relacionada à persistência de uma abertura no canal inguinal que deveria se fechar durante o desenvolvimento do bebê. Embora possa estar presente desde o nascimento, muitas vezes só é percebida meses depois, quando os pais observam um caroço ou abaulamento na região da virilha.

Nesta quinta-feira (24), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o cirurgião pediátrico, Bruno Duarte, que falou sobre a atenção dos pais sobre a Hérnia inguinal infantil.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Bruno Duarte esclareceu que a hérnia inguinal na infância decorre da persistência do conduto peritônio-vaginal, um canal natural por onde o testículo desce da cavidade abdominal até a bolsa escrotal no final da gestação.

“No caso dos meninos, esse caminho permite que o testículo, formado dentro do abdômen, desça pela virilha até a bolsa escrotal, geralmente entre a 36ª e a 40ª semana de gestação. Nos prematuros, esse processo pode não ter sido concluído, deixando o caminho aberto e favorecendo a formação da hérnia.” Bruno Duarte, cirurgião pediátrico

O especialista fez um alerta sobre a complicação mais temida da hérnia, o encarceramento, que ocorre quando um órgão interno (como o intestino) fica preso na abertura.

“É importante ficar atento aos sinais de encarceramento, quando um órgão, principalmente o intestino, passa pela abertura da hérnia e fica preso. Isso pode causar dor intensa. Nos bebês, os sinais incluem irritação, choro inconsolável, abdômen distendido e vômitos. Nesses casos, é necessário procurar atendimento de emergência.”

O médico destacou que, diferente da hérnia umbilical, que permite aguardar alguns anos de evolução natural, a hérnia inguinal em crianças exige agendamento cirúrgico assim que diagnosticada devido ao alto risco de encarceramento.

"A cirurgia deve ser programada após o diagnóstico, devido ao maior risco de encarceramento da hérnia na infância. A exceção são os bebês extremamente prematuros, com menos de 1 ou 1,2 kg, em que geralmente se aguarda até atingirem cerca de 2 kg para realizar o procedimento."

Bruno Duarte apontou que a tendência nacional é de aumento no número de cirurgias de hérnia na infância.

"Esse aumento está diretamente ligado aos avanços da neonatologia, que permitem a sobrevivência de um número cada vez maior de bebês prematuros. Como esses pacientes têm maior risco de desenvolver hérnia inguinal, a tendência é de que também aumentem os casos e, consequentemente, a necessidade de cirurgias."

Veja também