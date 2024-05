A- A+

SHOW Hey Jude & Orquestra volta ao Recife para tributo aos Beatles com a turnê Now and Then Na véspera do Dia das Mães, a Hey Jude & Orquestra apresentará o seu novo tributo aos Beatles no Teatro Guararapes

A Hey Jude & Orquestra volta a Pernambuco agora com a turnê Now and Then, o mesmo nome da música dos Beatles que foi lançada no ano passado com ajuda de inteligência artificial. Desta vez, os admiradores do quarteto de Liverpool vão poder conferir, de perto, o novo e minucioso trabalho da Hey Jude & Orquestra, no dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, às 21h, no Teatro Guararapes. Os ingressos para o show, que traz novos figurinos e repertório que inclui os principais sucessos dos Beatles, já estão disponíveis por meio do site de vendas oficial do Centro de Convenções, ticketWORK : https://cecontickets.com.br/

Com canções que não eram tocadas no tributo aos Beatles até então, a turnê 2024 conta com repertório amplo e oferece uma fidelidade ímpar ao grupo original. Dessa forma, a plateia vai poder contemplar arranjos, timbres, vozes, figurinos, trejeitos e, até os diálogos em inglês no palco, tudo extremamente similar ao que os Beatles performavam.

Formada por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon), a Hey Jude conta ainda com uma orquestra regida pelo maestro Anselmo Ubiratan que interpreta George Martin no espetáculo. Ele é o responsável pela transcrição, em detalhes, de todas as orquestrações originais, proporcionando as mesmas experiências sonoras encontradas nas canções dos Beatles.



Os integrantes da paulista Hey Jude já tocaram e gravaram no mitológico estúdio Abbey Road, no qual os Beatles gravaram quase todo o seu repertório; subiram seis vezes no palco do lendário Cavern Club e também se apresentaram no encerramento oficial do Annual Beatles Convention (Beatle Week) em Liverpool, na Inglaterra, para mais de 100 mil pessoas. Em 2013, foi a vez do show no Rock in Rio.



Os instrumentos do espetáculo são das mesmas marcas e modelos usados pela banda inglesa. O figurino retrata três fases diferentes do grupo. Das abotoaduras às costeletas, nenhum detalhe é esquecido. A produção é da Vidaliere Eventos.



|SERVIÇO|

Evento: Hey Jude & Orquestra - Tributo aos Beatles

Local: Teatro Guararapes

Data: 11 de maio de 2024

Horário: 21h

Classificação: Livre (menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis)

Vendas online: ticketWORK https://cecontickets.com.br/

Instagram: @vidaliere.eventos | @judeoficial

