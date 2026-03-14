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ESPIRITUALIDADE Encontro espírita no Janga recebe médium Orlando Noronha Programação terá palestras, atendimento espiritual e psicografia neste domingo (15) em Paulista

O Grupo Espírita Seara de Deus, no bairro do Janga, em Paulista, recebe neste sábado, 15 de março, o médium, palestrante e escritor espírita Orlando Noronha, do Paraná, para Reunião Doutrinária e Psicografia, uma programação voltada ao estudo e à vivência da espiritualidade. As atividades começam às 7h e seguem até as 18h, reunindo pessoas interessadas em temas como espiritualidade e imortalidade da alma.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o Fábio Barros, presidente do Grupo Espírita Seara de Deus, ele fala sobre o propósito central do evento.

O objetivo da gente não é trazer as pessoas pelo fenômeno, é consolar a partir da mediunidade. Nós estamos lá como irmãos, nós não somos melhores, nós estamos lá para recebê-los. Pode ter certeza que serão muito bem recebidos

A programação acontece pela manhã, o médium realizará atendimento espiritual e acolhimento a participantes e familiares que buscam orientação e conforto. As fichas para o atendimento serão distribuídas a partir das 7h, por ordem de chegada, e os atendimentos seguem até o meio-dia. Ainda pela manhã, o encontro contará com palestras de expositores espíritas, que abordarão reflexões sobre a vida espiritual e os ensinamentos da doutrina espírita.

À tarde, o médium Orlando Noronha conduz uma reunião pública de psicografia, conhecida como cartas consoladoras, quando são registradas mensagens atribuídas a espíritos para familiares presentes.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A atividade é promovida pelo Grupo Espírita Seara de Deus, instituição dedicada ao estudo e à prática da doutrina espírita, além de ações de assistência social na comunidade.

Serviço

Reunião Doutrinária e Psicografia com Orlando Noronha

Dia 15 de março das 7h às 18h

Local: Grupo Espírita Seara de Deus – Bairro do Janga, Paulista (PE)

Contato para imprensa:

Fábio Barros Presidente do Grupo Espírita Seara de Deus

Instagram: @grupoespiritasearadedeus

Telefone/WhatsApp: (81) 981820222

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