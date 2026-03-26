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SEMANA SANTA Zé Barbosa marca trajetória ao viver Jesus e Judas no Espetáculo da Paixão Ator pernambucano soma 12 anos no espetáculo e se destaca ao interpretar personagens centrais com forte carga dramática na Paixão de Cristo de Fazenda Nova

Com três décadas de carreira, o ator pernambucano Zé Barbosa construiu uma trajetória marcada por versatilidade e intensidade nos palcos. Natural de Salgueiro e criado em Limoeiro, ele chegou ao Recife ainda jovem, onde iniciou sua ligação com o teatro. Na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, um dos maiores espetáculos ao ar livre do mundo, viveu dois dos personagens mais simbólicos da encenação. Entre 2012 e 2014, interpretou Jesus, papel que exige entrega emocional, presença cênica e forte conexão com o público. A partir de 2015, assumiu Judas, personagem complexo que desafia o ator a explorar conflitos internos e nuances dramáticas.

Para falar sobre o espetáculo da Paixão e sua atuação no papel de Judas, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o ator Zé Barbosa, que fala sobre a complexidade e os mistérios em torno de Judas.

Judas é tão fascinante, é tão complexo, é tão desafiador quanto Jesus. [...] as visões a respeito de Judas e da missão de Judas, elas são completamente diferentes uma da outra. A cena é muito forte, os questionamentos são muito fortes e eu faço isso desde 2015 e eu me emociono todas as vezes porque eu entendo de formas diferentes a cada ano e a cada dia.”

Há 12 anos no papel, sua interpretação de Judas é reconhecida pela força e profundidade, tornando-se uma das mais marcantes do espetáculo. A experiência de viver figuras tão opostas ampliou seu alcance artístico e consolidou sua maturidade como intérprete. Para Zé Barbosa, transitar entre fé e traição no mesmo palco representa um dos maiores desafios de sua carreira.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O espetáculo segue inovando e, em 2026, promete surpreender com novos efeitos especiais na cena da ascensão. A montagem conta com direção de Lúcio Lombardi e coordenação de Robinson Pacheco. No elenco nacional, nomes como Dudu Azevedo (Jesus), Beth Goulart (Maria), Marina Pacheco (Madalena) Marcelo Serrado (Pilatos) e Carlo Porto (Herodes) reforçam a grandiosidade da produção.

Serviço:

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

De 28 de março a 4 de abril

Cidade-teatro localizada no município do Brejo da Madre de Deus - PE

Os ingressos no site oficial: www.novajerusalem.com.br

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