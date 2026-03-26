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SEMANA SANTA

Zé Barbosa marca trajetória ao viver Jesus e Judas no Espetáculo da Paixão

Ator pernambucano soma 12 anos no espetáculo e se destaca ao interpretar personagens centrais com forte carga dramática na Paixão de Cristo de Fazenda Nova

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Ator pernambucano Zé Barbosa interpretando Judas Iscariotes no Espetáculo da Paixão de Cristo de Nova JerusalémAtor pernambucano Zé Barbosa interpretando Judas Iscariotes no Espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém - Foto: Divulgação

Com três décadas de carreira, o ator pernambucano Zé Barbosa construiu uma trajetória marcada por versatilidade e intensidade nos palcos. Natural de Salgueiro e criado em Limoeiro, ele chegou ao Recife ainda jovem, onde iniciou sua ligação com o teatro. Na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, um dos maiores espetáculos ao ar livre do mundo, viveu dois dos personagens mais simbólicos da encenação. Entre 2012 e 2014, interpretou Jesus, papel que exige entrega emocional, presença cênica e forte conexão com o público. A partir de 2015, assumiu Judas, personagem complexo que desafia o ator a explorar conflitos internos e nuances dramáticas.

 

Para falar sobre o espetáculo da Paixão e sua atuação no papel de Judas, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o ator Zé Barbosa, que fala sobre a complexidade e os mistérios em torno de Judas.

 

Judas é tão fascinante, é tão complexo, é tão desafiador quanto Jesus. [...] as visões a respeito de Judas e da missão de Judas, elas são completamente diferentes uma da outra. A cena é muito forte, os questionamentos são muito fortes e eu faço isso desde 2015 e eu me emociono todas as vezes porque eu entendo de formas diferentes a cada ano e a cada dia.”

 

Há 12 anos no papel, sua interpretação de Judas é reconhecida pela força e profundidade, tornando-se uma das mais marcantes do espetáculo. A experiência de viver figuras tão opostas ampliou seu alcance artístico e consolidou sua maturidade como intérprete. Para Zé Barbosa, transitar entre fé e traição no mesmo palco representa um dos maiores desafios de sua carreira.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O espetáculo segue inovando e, em 2026, promete surpreender com novos efeitos especiais na cena da ascensão. A montagem conta com direção de Lúcio Lombardi e coordenação de Robinson Pacheco. No elenco nacional, nomes como Dudu Azevedo (Jesus), Beth Goulart (Maria), Marina Pacheco (Madalena) Marcelo Serrado (Pilatos) e Carlo Porto (Herodes) reforçam a grandiosidade da produção. 

 

Serviço:

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

De 28 de março a 4 de abril

Cidade-teatro localizada no município do Brejo da Madre de Deus - PE

Os ingressos no site oficial: www.novajerusalem.com.br

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