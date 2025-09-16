A- A+

MUSICAL Musical sobre São Francisco de Assis estreia no Teatro Guararapes Espetáculo com Paulo Cesar Freire e direção de Roberto Costa traz encenação emocionante com trilha sonora ao vivo e mensagem de fé e esperança

O Teatro Guararapes recebe o musical Francisco, um Instrumento de Paz, no dia 19 de setembro, às 20h, com texto e direção de Roberto Costa. A montagem narra a vida de São Francisco de Assis, interpretado pelo ator Paulo Cesar Freire, destacando passagens marcantes como a infância ao lado de Clara, os conflitos familiares, a ida à guerra, a prisão em Perugia e a transformação espiritual que o levou à criação da ordem dos frades menores.

A Rádio Folha FM 96.7 , através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o ator Paulo Cesar Freire, que fala sobre o envolvimento de Francisco de Assis com a música.

São Francisco, ele é notoriamente conhecido por ser o primeiro poeta em língua italiana e, que gostava muito de cantar, então não tem como você separar as duas coisas, São Francisco de Assis é um espetáculo um musical. A música vem para poder impulsionar essa emoção pra frente.

A direção musical do espetáculo é da maestrina Hadassa Rossiter, convidada do Conservatório de Música de Pernambuco. A produção reúne artistas como Amanda Marinho, Eduardo Japiassú e Angelis Nardelli, além da participação especial de José Mário Austregésilo. Toda a trilha sonora será executada ao vivo, com canções conhecidas do público.

O musical é uma experiência que une arte e espiritualidade, com mensagem universal de amor e esperança. Canções conhecidas prometem emocionar o público, reforçando a mensagem universal de fé, amor e esperança. A peça traz à cena temas como fé, compaixão e renúncia, em uma montagem grandiosa.

SERVIÇO

FRANCISCO, UM INSTRUMENTO DE PAZ

19 de setembro de 2025 às 20h

Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Valores: PLATEIA A: 150,00 (inteira) | 75,00 (meia-entrada); PLATEIA B: 130,00 (inteira) | 65,00 (meia-entrada); BALCÃO: 100,00 (inteira) | 50,00 (meia-entrada).

Ingresso Social por R$80,00 + 1kg de alimento não perecível (Disponível em todos os setores)

Ingressos antecipados à venda no Cecon Tickets

E na Bilheteria do Teatro Guararapes (conforme horário de funcionamento)

Classificação indicativa: 12 anos

Informações: (81) 9.8463-8388

Instagram @robertocostaproducoes

