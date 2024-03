Hidrocele em crianças: causas e tratamento

A- A+

Inchaço no testículo de bebês, recém-nascidos e crianças tem várias causas e isso pode ser causado por um quadro de hidrocele, problema que pode precisar de cirurgia pediátrica, dependendo da sua gravidade.

O testículo possui diversas estruturas que o revestem e protegem, garantindo o seu funcionamento sem interferências. No entanto, ainda no início da vida, é comum que algumas alterações afetem esses revestimentos. A hidrocele é um acúmulo de líquido na túnica vaginal, uma das membranas que envolvem os testículos.

Muitos pacientes com o problema podem não sentir dor ou qualquer tipo de desconforto, mas a consulta e acompanhamento com um cirurgião pediátrico é essencial para saber a necessidade um processo cirúrgico.

Na maioria dos casos o líquido é absorvido pela própria túnica. Somente quando ocorre um aumento da sua produção por algum motivo ou comunicação da túnica com o abdome através do canal inguinal pode haver necessidade de cirurgia. Apesar de causar susto nos pais, a hidrocele é bastante comum e seu tratamento não costuma ser complexo.

O procedimento cirúrgico é simples e realizado sob anestesia geral e o cirurgião pediátrico faz a remoção da comunicação entre a túnica vaginal, que envolve o testículo, e a cavidade abdominal, e também realiza a drenagem do líquido. Também existe uma opção de procedimento minimamente invasivo que aspira o líquido acumulado. No entanto, ele é menos utilizado que a cirurgia pediátrica por possuir altas taxas de recidiva. E para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o Médico cirurgião pediátrico Rodrigo Gallindo.



Médico Cirurgião Pediátrico Rodrigo Gallindo. Foto: Divulgação



O especialista começa diferenciando a doença em bebês/crianças da dos adultos



“A doença da criança e a doença do adulto são diferentes, a do adulto geralmente você vai ter um acúmulo de líquido na bolsa escrotal ou algum problema de vascularização, a gente tem muito associado com filariose e outras doenças. Já nas crianças, o testículo ele é formado logo abaixo dos rins e ele vai descendo, descendo e descendo ao longo da gestação e o normal é aos nove meses o bebê estar com os testículos já ali na bolsa escrotal e também os bebes na formação tem um canalzinho que se forma ali na região e esse canalzinho que acompanha a descida do testículo, normalmente também ele se fecha e pode ser que ele se feche e tenha uma quantidade de líquido acumulado na membrana que envolve os testículos que fica na tônica vaginal que é o que a gente chama de hidrocele e pode ser que ele ainda se mantém aberto e esse líquido fica entrando e saindo tanto que é com alguma frequência.”







O Médico cirurgião também deu dicas de como os pais podem identificar a hidrocele

“O saquinho da criança vai ficar um lado maior do que o outro. A hidrocele ela é unilateral de um lado e é mais comum à direita, mas pode ser também à esquerda e eventualmente pode ser também bilateral. Varia muito, tem crianças que têm hidroceles bem importantes. Chega a gente ter alguns casos de hidrocele que a gente chama de hidrocele abdomino-perineal que vai até a cavidade abdominal, mas essa é super rara de acontecer. Mais comum é ser um ladinho só, mais comum do lado direito. Então é importante os pais quando forem trocar a fralda observar se existe alguma diferença no saquinho dele de um lado em relação ao outro”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo no player abaixo.

