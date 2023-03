Hidroterapia e Hidroginástica na qualidade de vida dos idosos

A- A+

Para ajudar a manter a qualidade de vida do idoso é muito importante a prática constante de atividades físicas, que equilibram a saúde física e mental. A hidroterapia e a hidroginástica estão entre as inúmeras atividades físicas que auxiliam no controle das alterações que ocorrem no processo natural de envelhecimento. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde, com o fisioterapeuta, Eudes Oliveira de Carvalho, especialista em fisioterapia aquática e mestre em gerontologia.



O profissional, durante a entrevista, exemplificou para quais casos a hidroterapia é mais necessária.



A hidroterapia é um processo mais específico para pessoas que sofreram uma lesão; que têm uma dificuldade mais agravada de locomoção; que sofreram um acidente de moto e precisaram fazer cirurgia; que sofreram um AVC e têm um lado do corpo paralisado”, afirmou.

Escreva a legenda aqui



Eudes Oliveira também estabeleceu a relação entre hidroterapia e hidroginástica no caso de pessoas idosas.



A pessoa, quando chega à fase idosa, passou por um processo de vida e pode estar fragilizada. Então, em decorrência de fatores psíquicos, emocionais e motores, a gente trabalha com hidroterapia até que ela venha a evoluir, caso nunca tenha feito atividade física na vida, e passe para a hidroginástica, que é uma atividade mais intensa”, disse o especialista.



Quer ouvir essa entrevista na íntegra? Acesse o link do nosso podcast ou ouça na sua plataforma de áudio preferida.



Veja também

CANAL SAÚDE Sedentarismo e as doenças do coração