CANAL SAÚDE Hiperidrose: como identificar em crianças Quem fala sobre o tema é o cirurgião torácico Rafael Tavares no Canal Saúde desta segunda-feira (23)

Crianças não param. Vivem correndo, se movimentando, são puro agito. Por isso, é normal que transpirem bastante. Mas, quando esse suor está presente em níveis mais altos e também em momentos calmos, como durante as atividades escolares, jogando videogame, desenhando, ou mesmo em repouso, fique atento! Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (23) com o cirurgião torácico, Rafael Tavares.



O médico explicou situações que devem servir de alerta para pais ou responsáveis.



Se seu filho transpira muito, de forma não ligada ao exercício físico ou a um dia de calor, especialmente se for de forma localizada: um suor mais concentrado nas palmas das mãos, nas axilas, nos pés, você pode estar diante de um quadro de Hiperidrose”, afirmou o especialista.

Rafael Tavares disse, também, que a hiperidrose pode ser uma questão genética.



Geneticamente, a gente tem evidências de alguma transmissão. É muito comum, na mesma família, ter pacientes com esse problema: a mãe, o pai…”, declarou.



Para ouvir a entrevista na íntegra é só clicar no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.

