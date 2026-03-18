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Canal Saúde Hiperidrose na adolescência: quando o suor excessivo vai além do desconforto físico Especialista explica causas, impactos e formas de tratamento

O suor excessivo nas mãos e axilas pode parecer apenas um incômodo passageiro, mas para muitos adolescentes a hiperidrose é um problema que afeta diretamente a autoestima, a vida social e o desempenho escolar. A condição, caracterizada pela produção excessiva de suor mesmo em repouso ou em temperaturas amenas, costuma surgir ainda na infância ou adolescência.

Situações comuns do dia a dia podem se tornar verdadeiros desafios. Apertar a mão de um colega, segurar a mão da namorada, colocar um anel ou até fazer uma prova escrita são momentos que geram ansiedade e vergonha. O papel molhado pela mão suada, a caneta escorregando e o medo do julgamento dos outros acabam impactando o rendimento escolar e as relações pessoais.

Nesta segunda-feira (16), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o cirurgião torácico Dr. Rafael Tavares, sobre os impactos da hiperidrose na adolescência e as possibilidades de tratamento.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

O cirurgião torácico Dr. Rafael Tavares explicou que, apesar de comum, a hiperidrose não deve ser ignorada, principalmente quando começa a interferir na rotina dos jovens.

"Muitos adolescentes chegam ao consultório relatando que evitam contato físico e atividades sociais por vergonha do suor excessivo. Isso pode levar ao isolamento e até a quadros de ansiedade."

Dr. Rafael Tavares, cirurgião torácico

Segundo o Dr. Rafael Tavares, o impacto da hiperidrose vai além do aspecto físico e pode comprometer o bem-estar emocional e social dos adolescentes.

"Atividades simples do dia a dia passam a ser evitadas, o que prejudica a convivência social, o desempenho escolar e a autoconfiança desses jovens."

O Dr. Rafael Tavares também destacou que existem formas eficazes de tratamento, especialmente em casos mais intensos da condição.

"A hiperidrose tem tratamento e, em muitos casos, a simpatectomia é uma alternativa segura e minimamente invasiva, com resultados bastante positivos, principalmente em pacientes jovens."

Por fim, o Dr. Rafael Tavares reforçou a importância do diagnóstico precoce e do acesso à informação.

"Falar sobre hiperidrose ajuda a reduzir o estigma e mostra aos adolescentes que eles não estão sozinhos e que existem soluções para melhorar a qualidade de vida e a confiança nessa fase tão importante do desenvolvimento."

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