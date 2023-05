A- A+

CANAL SAÚDE Hipertensão: o que causa e como evitar Cerca de 35% da população acima de 18 anos têm hipertensão arterial no Brasil

A hipertensão arterial, mais conhecida como “pressão alta”, é uma doença crônica não transmissível, sendo uma condição multifatorial, que depende de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais. Para que uma pessoa seja hipertensa, a pressão arterial tem que ser mais alta que o normal, de maneira constante. Quando se é hipertenso, a pressão, normalmente, é acima de 14/9. No Brasil, cerca de 35% da população acima de 18 anos têm hipertensão arterial. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, apresentador da Rádio Folha FM, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (22), com o cardiologista Heitor Medeiros.

“Não pode ser hoje 14/9, amanhã 12/8 e catalogar como hipertenso. O paciente tem que fazer exames e monitoramento”, declarou o médico, acrescentando que a hipertensão, além da grande ingestão de sal, também está relacionada ao fator etnológico.

Cardiologista Heitor Medeiros

“Quem come muito sal, se tiver uma predisposição à hipertensão, vai evoluir com essa doença. Principalmente, a questão da etnia: negros são mais predispostos a desenvolver hipertensão do que brancos”, afirmou.

Heitor Medeiros falou, durante a entrevista, sobre o fator emocional ligado à hipertensão.

“O fator estresse é muito importante. Por exemplo, a ‘doença do jaleco branco’: uma pessoa que vai ao hospital e vê o médico com estetoscópio, tensiômetro, roupa branca, aquela bata bem grande; o sujeito já fica com medo. Indaga se vai ter uma doença”, disse o cardiologista.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo:

https://open.spotify.com/episode/7fFGRrfx258YDTsguldcKs

