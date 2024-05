A- A+

SAÚDE Hospital de Goiana recebe mais 10 leitos de UTI pediátrica Os novos leitos passam a funcionar, a partir desta terça-feira (21), no Hospital Memorial de Goiana (HMG), para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave

Mais 10 novos leitos de Unidade de Terapia de Intensiva (UTI) pediátrica, com perfil para atender pacientes infantis com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), passam a funcionar a partir desta terça-feira (21/05), no Hospital Memorial de Goiana (HMG), no município de Goiana. A abertura amplia a oferta de assistência na rede pública de saúde de Pernambuco gerida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). A inauguração aconteceu na tarde desta segunda-feira (20/05).

A abertura dos leitos faz parte da estratégia de enfrentamento ao período de sazonalidade dos vírus respiratórios, que ocorre entre os meses de maio e agosto, em Pernambuco, e aumenta a demanda de atendimentos pediátricos nos serviços de saúde.

Para a secretária executiva de Regulação em Saúde, Fabiana Emerenciano, esse é mais um passo importante para viabilização de leitos de suporte avançado para o público pediátrico, a fim de garantir maior assistência às crianças.

“Estamos abrindo esses novos leitos de UTI pediátrica, em Goiana, para atender os pacientes que necessitam de suporte de UTI, nesta sazonalidade da pediatria. A partir de amanhã (21/05), começam a chegar as crianças para ocupar o espaço”, informa a secretária executiva Fabiana Emerenciano.

Os leitos serão regulados pela Central de Regulação de Leitos de Pernambuco e podem ser ocupados por pacientes de todo o Estado.

Para o diretor geral do HMG, Paulo Veloso, é de grande importância a abertura dos leitos. “Poder colaborar com o SUS nos enche de satisfação, por prestar junto ao Estado esse suporte na área de saúde mais necessitada neste momento e ofertar o melhor cuidado para a população mais carente", pontuou o médico Paulo Veloso.

