Hospital do Câncer lança campanha 'Abril Amarelo' para orientar sobre câncer ósseo

O câncer ósseo é um tumor raro, correspondendo a não mais que cerca de 2% de todos os tipos de tumores existentes com maior predominância em crianças, mas que pode ser perigoso se descoberto tardiamente. Por essa razão, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) lança, em mais um ano, a campanha “Abril Amarelo: não ignore os sinais do câncer ósseo” com o intuito de alertar a população sobre a doença. Para falar sobre o assunto o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (5), com o ortopedista oncológico do Hospital de Câncer de Pernambuco, Marcelo Souza.



Segundo o médico, o câncer ósseo, apesar de perigoso, não preocupa a população em geral.



Costumamos repetir várias vezes para que as pessoas percebam a importância disso, porque câncer de mama, de próstata, de pulmão, todo mundo fala, tem inúmeras campanhas. Mas, câncer ósseo, a maioria não sabe nem que existe. É uma entidade rara: se você pegar todos os tipos de câncer que existem no corpo humano, corresponde a não mais que 2%. Então isso faz com que as pessoas não se lembrem, não pensem, não suspeitem”, relatou.

O ortopedista oncológico também orientou sobre o diagnóstico de um possível câncer ósseo.



Só se faz quando, inicialmente, alguém suspeita que a pessoa possa ter um câncer, porque não existe um exame de rotina que você possa fazer periodicamente para dizer se tem ou não o câncver ósseo”, declarou.



Marcelo Souza desenvolveu, ainda, sobre a dor sintomática de uma pessoa com câncer ósseo.



Quando a suspeita é feita por causa de alguém que apresenta um sintoma, como uma dor onde tem um osso, qualquer osso. Uma dor que não passa, não cede, não melhora com analgésico ou aplicação de gelo, durante 15-20 dias. É preciso suspeitar que pode ser uma dor causada por um eventual tumor ósseo maligno”, afirmou.



